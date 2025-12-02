ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7 1 602 оценки

Obsidian перенесли осеннее обновление Avowed на февраль 2026 года и пообещали, что оно станет масштабнее

2BLaraSex 2BLaraSex

Obsidian Entertainment, создатели ролевой игры Avowed, опубликовали важное заявление в официальном аккаунте игры в X. Разработчики подтвердили, что запланированное на осень обновление не выйдет в срок. Вместо этого команда сосредоточилась на создании самого крупного патча в истории проекта, который увидит свет в феврале 2026 года - аккурат к первой годовщине релиза.

Приветствуем, посланники! Если вы следили за нашей дорожной картой, то знаете, что мы планировали выпустить патч этой осенью. Сначала плохая новость: Avowed не получит осеннего обновления. Хорошая новость заключается в том, что мы перенаправили усилия на более масштабное обновление, которое выйдет в феврале следующего года, ко дню годовщины игры. В этот патч войдет все, что было запланировано на осень, плюс дополнительные функции, которые сделают его самым большим обновлением на сегодняшний день.

Вместе с анонсом Obsidian представила обновленную дорожную карту развития Avowed. Два первых этапа - весна и лето 2025 года - уже реализованы.

Годовщина в 2026:

  • Новая Игра +;
  • Фоторежим;
  • Новый тип оружия;
  • Возможность менять свою внешность в мире;
  • Новые пресеты для своего персонажа;
  • Больше черт богоподобных;
  • И многое другое.

Обновленная карта подтверждает, что осенний контент будет интегрирован в февральский мега-патч, что обещает игрокам по-настоящему масштабные изменения в Живых Землях

23
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Господин Никто

в феврале я буду играть в новый резик, а этот этот синеволосый мусор был забыт спустя неделю после выхода и никакие обновы его не спасут

8
Di Raizel

Что там не так с игрой что все ее хейтят? вроде поначалу не плохая.

1
Наркоман_Из_2018

По идеи, ещë длс должны выйдти.

3
SoRaS3

Ого. Норм. Я думал про игру уже забили. ))

3
Neikxi

Ждемс комплейт эдишн, и пепепройду еще раз, игра не плохая.

3
M0208

"Плохая" и "не", местами поменяй.

1
Властелин Сосцов

как теперь жить?

1
Altered

Эта игра имела потенциал и могла быть весьма неплохой, но все испортили диалоги . . . Здесь диалоги очень длинные и некачественные, уверен, что их писали с "помощью" ИИ, я люблю длинные диалоги, но когда они качественные. Игру прошел, очень люблю жанр, но второй раз вряд ли буду проходить.