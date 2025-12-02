Obsidian перенесли осеннее обновление Avowed на февраль 2026 года и пообещали, что оно станет масштабнее

Obsidian Entertainment, создатели ролевой игры Avowed, опубликовали важное заявление в официальном аккаунте игры в X. Разработчики подтвердили, что запланированное на осень обновление не выйдет в срок. Вместо этого команда сосредоточилась на создании самого крупного патча в истории проекта, который увидит свет в феврале 2026 года - аккурат к первой годовщине релиза.
Приветствуем, посланники! Если вы следили за нашей дорожной картой, то знаете, что мы планировали выпустить патч этой осенью. Сначала плохая новость: Avowed не получит осеннего обновления. Хорошая новость заключается в том, что мы перенаправили усилия на более масштабное обновление, которое выйдет в феврале следующего года, ко дню годовщины игры. В этот патч войдет все, что было запланировано на осень, плюс дополнительные функции, которые сделают его самым большим обновлением на сегодняшний день.
Вместе с анонсом Obsidian представила обновленную дорожную карту развития Avowed. Два первых этапа - весна и лето 2025 года - уже реализованы.
Годовщина в 2026:
- Новая Игра +;
- Фоторежим;
- Новый тип оружия;
- Возможность менять свою внешность в мире;
- Новые пресеты для своего персонажа;
- Больше черт богоподобных;
- И многое другое.
Обновленная карта подтверждает, что осенний контент будет интегрирован в февральский мега-патч, что обещает игрокам по-настоящему масштабные изменения в Живых Землях
в феврале я буду играть в новый резик, а этот этот синеволосый мусор был забыт спустя неделю после выхода и никакие обновы его не спасут
Что там не так с игрой что все ее хейтят? вроде поначалу не плохая.
По идеи, ещë длс должны выйдти.
Ого. Норм. Я думал про игру уже забили. ))
Ждемс комплейт эдишн, и пепепройду еще раз, игра не плохая.
"Плохая" и "не", местами поменяй.
как теперь жить?
Эта игра имела потенциал и могла быть весьма неплохой, но все испортили диалоги . . . Здесь диалоги очень длинные и некачественные, уверен, что их писали с "помощью" ИИ, я люблю длинные диалоги, но когда они качественные. Игру прошел, очень люблю жанр, но второй раз вряд ли буду проходить.