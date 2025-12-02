Obsidian перенесли осеннее обновление Avowed на февраль 2026 года и пообещали, что оно станет масштабнее

Obsidian Entertainment, создатели ролевой игры Avowed, опубликовали важное заявление в официальном аккаунте игры в X. Разработчики подтвердили, что запланированное на осень обновление не выйдет в срок. Вместо этого команда сосредоточилась на создании самого крупного патча в истории проекта, который увидит свет в феврале 2026 года - аккурат к первой годовщине релиза.

Приветствуем, посланники! Если вы следили за нашей дорожной картой, то знаете, что мы планировали выпустить патч этой осенью. Сначала плохая новость: Avowed не получит осеннего обновления. Хорошая новость заключается в том, что мы перенаправили усилия на более масштабное обновление, которое выйдет в феврале следующего года, ко дню годовщины игры. В этот патч войдет все, что было запланировано на осень, плюс дополнительные функции, которые сделают его самым большим обновлением на сегодняшний день.

Вместе с анонсом Obsidian представила обновленную дорожную карту развития Avowed. Два первых этапа - весна и лето 2025 года - уже реализованы.

Годовщина в 2026:

Новая Игра +;

Фоторежим;

Новый тип оружия;

Возможность менять свою внешность в мире;

Новые пресеты для своего персонажа;

Больше черт богоподобных;

И многое другое.

Обновленная карта подтверждает, что осенний контент будет интегрирован в февральский мега-патч, что обещает игрокам по-настоящему масштабные изменения в Живых Землях