Obsidian подробнее рассказали о предысториях персонажа игрока в Avowed

Разработчики из Obsidian поделились свежими подробностями о создании персонажа в их предстоящей ролевой игре Avowed. В недавнем посте в социальных сетях представители студии подробнее рассказали о пяти уникальных предысторий, которые игроки смогут выбрать при создании своего героя:

Арканный ученый (Arcane Scholar)

Придворный предсказатель (Court Augur)

Отпрыск знати (Noble Scion)

Передовой разведчик (Vanguard Scout)

Герой войны (War Hero)

Каждая из предысторий предлагает не только стартовые сюжетные контексты для персонажа, но и намекает на возможный выбор стиля игры. Например, описание "Отпрыск знати" рассказывает о падении благородного дома героя из-за скандалов и споров о наследстве, после чего персонаж стал союзником императора, искусным в интригах и придворных делах.

Эти предыстории помогают задавать начальную точку для механики, дополняя безклассовую RPG-систему Avowed, которая позволяет свободно комбинировать навыки Бойца, Мага и Рейнджера. Это напоминает подход, использованный в Divinity: Original Sin, где стартовые классы вроде Клинок тени или Странник задавали начальный тон для игры, но не ограничивали развитие персонажа.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года, и у игроков будет возможность оценить все предыстории и возможности редактора персонажей самостоятельно.