Obsidian подробнее рассказали о предысториях персонажа игрока в Avowed

Разработчики из Obsidian поделились свежими подробностями о создании персонажа в их предстоящей ролевой игре Avowed. В недавнем посте в социальных сетях представители студии подробнее рассказали о пяти уникальных предысторий, которые игроки смогут выбрать при создании своего героя:
- Арканный ученый (Arcane Scholar)
- Придворный предсказатель (Court Augur)
- Отпрыск знати (Noble Scion)
- Передовой разведчик (Vanguard Scout)
- Герой войны (War Hero)
Каждая из предысторий предлагает не только стартовые сюжетные контексты для персонажа, но и намекает на возможный выбор стиля игры. Например, описание "Отпрыск знати" рассказывает о падении благородного дома героя из-за скандалов и споров о наследстве, после чего персонаж стал союзником императора, искусным в интригах и придворных делах.
Эти предыстории помогают задавать начальную точку для механики, дополняя безклассовую RPG-систему Avowed, которая позволяет свободно комбинировать навыки Бойца, Мага и Рейнджера. Это напоминает подход, использованный в Divinity: Original Sin, где стартовые классы вроде Клинок тени или Странник задавали начальный тон для игры, но не ограничивали развитие персонажа.
Avowed выйдет 18 февраля 2025 года, и у игроков будет возможность оценить все предыстории и возможности редактора персонажей самостоятельно.
Вау! Оказывается, предыстория персонажа это не только бесполезный текст, но автоматическое распределение очков, если самому лень. Никогда такого не было, и вот опять...
Ну, звучит по крайне мере неплохо, осталось выяснить как на деле будет. Надеюсь не так позорно как с кп2077 где от происхождения зависят только первые 20 мин игры и один побочный квест.
Истину глаголишь. Мне в таких случаях всегда вспоминается ДАО с её идеально реализованными предысториями, которые не только полностью меняют пролог, но и вплетаются в сюжет игры.
даж при Трампе будут агитировать пол сменить в своей поделке ?
По инерции. Будем видеть в ближайшее время проекты которые делались под влиянием повестки.Трамп законы подписал то пару дней назад всего.
Ясен пень. Всё будет продвигаться как и продвигалась. Просто в тихом режиме.
Ну вроде пока никаких "мама, я теперь небинарное рогатое". Выдохнул.