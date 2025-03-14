Obsidian представила хвалебный трейлер Avowed и готовит дорожную карту поддержки ролевой игры

Obsidian Entertainment выпустила новый трейлер ролевой игры Avowed, в который вошли хвалебные отзывы игровых изданий. Несмотря на то, что критики восприняли проект неоднозначно, он всё же получил высокие оценки.
Разработчики также сообщили, что сейчас работают над «дорожной картой» поддержки Avowed. Её детали обещают раскрыть в ближайшие недели.
Ролевой экшен в сеттинге Pillars of Eternity доступен на PC, Xbox Series X|S и в Game Pass с середины февраля.
О,"поддержка". Ранний доступ 2.0.
Как и думал, играть стоит только когда выйдет дополненное издание, как было с прошлой игрой.
А ктонить гамал? Как там с оптимизацией? Стоит качнуть? Или подождать годик?
на 4080 на ультрах в 4к с длсс баланс почти всегда стабильные 60, в городах бывают просадки, с фг и длсс на качество вообще просадок не видел нигде
FPS норм. Оптимизон завезли. )
Поиграл 7 часов и удалил.Но попробовать стоит ,может зайдет.Меня диалоги задушнило читать,вселенная незнакомая о чем базарят не всегда понятно было.Оптимизация норм.
Ну так если кое на что глаза закрыть, то даже играется норм.
Будет интересно увидеть, что там планируется.
Позорище для всех РПГ игр - единственная актуальная награда сего поделия.
Даже любопытно что там будет, но думаю допройду уже релизную версию, отличная арпг получилось, ждем теперь сиквел миров