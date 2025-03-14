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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.8 1 171 оценка

Obsidian представила хвалебный трейлер Avowed и готовит дорожную карту поддержки ролевой игры

butcher69
Новости

Obsidian Entertainment выпустила новый трейлер ролевой игры Avowed, в который вошли хвалебные отзывы игровых изданий. Несмотря на то, что критики восприняли проект неоднозначно, он всё же получил высокие оценки.

Разработчики также сообщили, что сейчас работают над «дорожной картой» поддержки Avowed. Её детали обещают раскрыть в ближайшие недели.

Ролевой экшен в сеттинге Pillars of Eternity доступен на PC, Xbox Series X|S и в Game Pass с середины февраля.

-11
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Кей Овальд

О,"поддержка". Ранний доступ 2.0.
Как и думал, играть стоит только когда выйдет дополненное издание, как было с прошлой игрой.

0
PICTURE ORGANIC

А ктонить гамал? Как там с оптимизацией? Стоит качнуть? Или подождать годик?

0
VenomTRat

на 4080 на ультрах в 4к с длсс баланс почти всегда стабильные 60, в городах бывают просадки, с фг и длсс на качество вообще просадок не видел нигде

-2
SoRaS3

FPS норм. Оптимизон завезли. )

0
VIGITAL1

Поиграл 7 часов и удалил.Но попробовать стоит ,может зайдет.Меня диалоги задушнило читать,вселенная незнакомая о чем базарят не всегда понятно было.Оптимизация норм.

0
digitalkid

Ну так если кое на что глаза закрыть, то даже играется норм.

0
SoRaS3

Будет интересно увидеть, что там планируется.

0
BossyBat

Позорище для всех РПГ игр - единственная актуальная награда сего поделия.

-2
VenomTRat

Даже любопытно что там будет, но думаю допройду уже релизную версию, отличная арпг получилось, ждем теперь сиквел миров

-7