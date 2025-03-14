Obsidian представила хвалебный трейлер Avowed и готовит дорожную карту поддержки ролевой игры

Obsidian Entertainment выпустила новый трейлер ролевой игры Avowed, в который вошли хвалебные отзывы игровых изданий. Несмотря на то, что критики восприняли проект неоднозначно, он всё же получил высокие оценки.

Разработчики также сообщили, что сейчас работают над «дорожной картой» поддержки Avowed. Её детали обещают раскрыть в ближайшие недели.

Ролевой экшен в сеттинге Pillars of Eternity доступен на PC, Xbox Series X|S и в Game Pass с середины февраля.