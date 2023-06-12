Obsidian признала измененный визуальный стиль Avowed, который не всем пришелся по вкусу ©

На Xbox Showcase был показан трейлер ролевой игры Avowed, который не только дал нам представление о геймплее, но и подтвердил выход экшен/RPG от Obsidian Entertainment в 2024 году. Люди, однако, больше заговорили о его графическом стиле.



Сразу же после презентации многие отметили, что Avowed претерпел графический даунгрейд по сравнению с тем, что было показано в прошлом, где игра выглядела более реалистичной, чем на вчерашней презентации. Различия были подчеркнуты сравнением некоторых изображений предыдущего трейлера с новым: возможно, это не дайнгрейд в строгом понимании, а скорее ретекстур, призванный создать ощущение и атмосферу других продуктов студии, таких как Pillars of Eternity.

Является ли это даунгрейдом или, действительно, сменой декораций, в любом случае, несколько игроков не были удовлетворены внесенными изменениями и выразили свое недовольство в сети. В любом случае, Obsidian признала, что изменения, внесенные в Avowed, - это шаг, направленный на то, чтобы игра соответствовала стилю разработки, который студия всегда использовала в своих работах.

Ролевые игры Obsidian сияют в характере построения мира, в выразительных и глубоких историях, а также в дизайне квестов, который знает, как вознаградить игроков за исследование и эксперименты. Мы хотели убедиться, что Avowed действительно уважает эти характеристики, мы хотели создать что-то, что ощущается как настоящая ролевая игра Obsidian.

— сказала режиссер Кэрри Патель.

И, скорее всего, смена художественного направления также помогла добиться этого.



Что вы думаете об изменениях, внесенных в игру? Считаете ли вы новый стиль ухудшением или он вам нравится больше?