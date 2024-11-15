Obsidian рассказала про опции доступности в Avowed

Avowed станет первым крупным релизом Microsoft в 2025 году, и поскольку запуск экшен-RPG уже через несколько месяцев, в сообщении Xbox Wire разработчик Obsidian Entertainment пролил свет на то, чего игроки могут ожидать от её набора функций доступности.
Хотя конкретные подробности о полном спектре опций ещё не были подробно описаны (вероятно, они появятся ближе к запуску), Obsidian выделила некоторые из основных пунктов. Сюда войдут параметры поля зрения, возможность отключения дрожания камеры, настройка субтитров и текста пользовательского интерфейса, полностью переназначаемые элементы управления и многое другое. Кроме того, игроки также смогут выбирать между 12 языками для различных дубляжей (хотя озвучка будет доступна только на английском языке).
Функции доступности Avowed:
- Пользовательский интерфейс и камера: настройте поле зрения, отключите дрожание камеры, включите покачивание головы, отрегулируйте покачивание камеры.
- Текст и субтитры: настройте размер текста пользовательского интерфейса, размер текста субтитров и непрозрачность фона субтитров для оптимальной читаемости.
- Управление: полностью переназначаемые элементы управления с регулируемой чувствительностью для всех аналоговых входов, повышающие комфорт игры.
- Языки: хотя вся озвучка будет на английском языке, на момент запуска Avowed будет локализована на 12 языков, включая французский, итальянский, немецкий, испанский, польский, бразильский португальский, русский, корейский, японский и упрощённый китайский.
Avowed выходит 18 февраля для Xbox Series X/S и ПК.
Теперь будут выставлять обычный перечень настроек как невероятно особенные фичи? Что происходит?
Что то из разряда добавления апскейлеров в системные требования)Мы стоим на пороге новой эры игропрома).
Так уже указывают с ними только... Разработчики сложили с себя всю заботу по оптимизации: по заветам Тодда обновляться надо на хорошее железо и получать в 1080p под апскейлерами вменяемые 60 кадров в секунду (но, это не точно...).
так никто и не позиционирует это как "особенные фичи", это просто информация для тех, кому это интересно, кто ждет игру, мне допустим было полезно узнать что в игре есть функция регулировки субтитров, это есть далеко не везде, а вещь очень полезная, особенно когда нет полной локализации.
Единственная опция доступности это - отсутствие DRM
В зеленом магазине, возьмем по скидке в 100%)
Во всех мс играх мс есть, но они очеь быстро взламываться.
О, а вот это молодцы. Обычно многие на это просто забивают.
Графика 18 года максимум, системки 25го...
Графика как в балдурс гейт 3
За русский спасибо конечно
Удивительно! Как им это удалось? В других играх ведь нет подобных функций. Даже опытные создатели модов не смогли бы придумать ничего подобного. Они настоящие профессионалы своего дела.
Огооо вот это достоинства проекта, а что по геймплею? Что по интерфейсу?
Опять выйдет скучная нудятина от Обсидиан со стенами бессмысленного текста. Только теперь ещё и обильно "сдобренная" пропагандой от дегенератов.
Игра для аудитории вейлгардов.
Ахахаха, да в каждой игре такое есть. Или майки живут с отрубленным интернетом и не в курсе про другие игры?🤣🤣🤣