Obsidian рассказала про опции доступности в Avowed

Avowed станет первым крупным релизом Microsoft в 2025 году, и поскольку запуск экшен-RPG уже через несколько месяцев, в сообщении Xbox Wire разработчик Obsidian Entertainment пролил свет на то, чего игроки могут ожидать от её набора функций доступности.

Хотя конкретные подробности о полном спектре опций ещё не были подробно описаны (вероятно, они появятся ближе к запуску), Obsidian выделила некоторые из основных пунктов. Сюда войдут параметры поля зрения, возможность отключения дрожания камеры, настройка субтитров и текста пользовательского интерфейса, полностью переназначаемые элементы управления и многое другое. Кроме того, игроки также смогут выбирать между 12 языками для различных дубляжей (хотя озвучка будет доступна только на английском языке).

Функции доступности Avowed:

Пользовательский интерфейс и камера: настройте поле зрения, отключите дрожание камеры, включите покачивание головы, отрегулируйте покачивание камеры.

Текст и субтитры: настройте размер текста пользовательского интерфейса, размер текста субтитров и непрозрачность фона субтитров для оптимальной читаемости.

Управление: полностью переназначаемые элементы управления с регулируемой чувствительностью для всех аналоговых входов, повышающие комфорт игры.

Языки: хотя вся озвучка будет на английском языке, на момент запуска Avowed будет локализована на 12 языков, включая французский, итальянский, немецкий, испанский, польский, бразильский португальский, русский, корейский, японский и упрощённый китайский.

Avowed выходит 18 февраля для Xbox Series X/S и ПК.