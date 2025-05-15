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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.9 1 415 оценок

Obsidian выпустила обновление 1.4 для Avowed и поделилась планами по развитию RPG на 2025 год

Procy_on Procy_on

Obsidian опубликовала дорожную карту Avowed на 2025 год, которая состоит из трех крупных обновлений до конца года, первое из которых уже вышло с обновлением 1.4.

К концу года в Avowed появится новый режим новая игра+, фоторежим, у NPC появятся новые способности и поведение, игроки получат новые пресеты персонажей, богоподобные черты, оружие и возможность менять свой облик в мире. Но все это будет в обновлениях лета и осени 2025 года.

Что касается сегодняшнего обновления Spring 2025 с патчем 1.4, Obsidian добавила режим арахнофобии, поддержку мыши и клавиатуры для игроков на консоли Xbox, улучшения тумана войны, больше золота и материалов для крафтинга, а также множество исправлений ошибок и других мелочей, более подробно о котором можно узнать здесь.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Andrey Nikiforov

Долго читать.

Боёвку исправили ли она также активируется по триггеру и по стелсу завалить моба до активации квеста не получится?

5
Лицо со шрамом

Tainted Grail , говорят , интереснее .

2
jax baron

а после сюжета играть можно вообще? или бред как например в персоне (любой)

Hevin

Фриплея нет после конца игры

1
jax baron Hevin

ЖАЛЬ