Obsidian выпустила обновление 1.4 для Avowed и поделилась планами по развитию RPG на 2025 год

Obsidian опубликовала дорожную карту Avowed на 2025 год, которая состоит из трех крупных обновлений до конца года, первое из которых уже вышло с обновлением 1.4.

К концу года в Avowed появится новый режим новая игра+, фоторежим, у NPC появятся новые способности и поведение, игроки получат новые пресеты персонажей, богоподобные черты, оружие и возможность менять свой облик в мире. Но все это будет в обновлениях лета и осени 2025 года.

Что касается сегодняшнего обновления Spring 2025 с патчем 1.4, Obsidian добавила режим арахнофобии, поддержку мыши и клавиатуры для игроков на консоли Xbox, улучшения тумана войны, больше золота и материалов для крафтинга, а также множество исправлений ошибок и других мелочей, более подробно о котором можно узнать здесь.