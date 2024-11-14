Открылись предзаказы на Avowed - игра доступна в России

Obsidian Entertainment сообщила на официальном сайте Xbox, что предварительные заказы на ролевую игру Avowed уже доступны. Как подтвердила компания, предварительный заказ на премиум-издание предоставит пять дней раннего доступа, два набора скинов, доступ к цифровому артбуку и саундтреку. Это издание стоит 5790 руб.

Avowed также имеет стандартное издание, которое можно приобрести за 2250 руб.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года для Xbox Series X|S, Battle.net и Steam или в первый день d Game Pass.