Открылись предзаказы на Avowed - игра доступна в России

Obsidian Entertainment сообщила на официальном сайте Xbox, что предварительные заказы на ролевую игру Avowed уже доступны. Как подтвердила компания, предварительный заказ на премиум-издание предоставит пять дней раннего доступа, два набора скинов, доступ к цифровому артбуку и саундтреку. Это издание стоит 5790 руб.
Avowed также имеет стандартное издание, которое можно приобрести за 2250 руб.
Avowed выйдет 18 февраля 2025 года для Xbox Series X|S, Battle.net и Steam или в первый день d Game Pass.
Никому не советую покупать, подождите рецензий.
Вангую максимально соевую игру.
в отличии от Биоваре, вера в Обсидиан еще есть
Понятно, что такого уровня деградации в "инклюзивность" не будет, это ещё надо постараться, но первых двух пуктов: "разнообразия" и "равенства", должно быть в достатке.
Ну не давно выкладывали фото сотрудников обсидиан, если судить только по внешности, многие из них явно поддерживают всю эту пропаганду с повесткой. Да и в конце концов, они под майками, а они не отличаются от той же EA в этом направлении.
У этих дегенератов ещё 5 лет назад в The Outer Worlds были конченые квесты по типу: "Сведи двух лесбиянок. Спасибо, твоя помощь больше не требуется, иди погуляй". И это при том, что для самого игрока никаких романсов предусмотрено не было. Обсиды так же как и биовары уже давным-давно мертвы, авторов Нью Вегаса в студии уже даже не помнят.
"игра доступна в России" Трамп попросил.
Будет такой же кал как и драгон едге. Почти все рекламные ролики и постеры исключительно с какими то фриками, вот реально 1 в 1 драгон эйдж.
ну первый и второй пиларс оф етернити топ, а это в этой же вселенной как бы
И? Это не означает что эта часть будет такой же хорошей только из за общей вселенной. 1 пиларсы я прошел полностью, и там было много хороших персонажей, почти все кроме 1 были белыми, гном выглядел как гном а не какая то странная пародия на гг из ас вальгаллла. Все выглядело сурово и правдоподобно по стилю. А в этой игре уже видно по виду спутников, что все они какие то зализанные и конечно же(уверен) нитакусики. Просто загугли как выглядят персонажи в первой части, да сравни с этими.
В чем смысл предзаказа за стандарт если ничего не дают
купить дешевле перед тем как подорожает
100% будет провал, запомните этот комент
Готов извиниться перед фанатами если будешь не прав ?
Где красивые персонажи?) Тут, судя по одной пикче, можно сразу сказать о качестве.
Данный прайс -- скорее всего ошибка. Это видно как по сравнению с другими регионами, где практически с 30$ стартуют региональные цены, так и применительно к Премиум изданию, которое продается в 2.5 раза дороже.
Позже либо исправят, либо вообще заблокируют в ру-регионе, как и остальные проекты данного издателя.
Меня в принципе эта игра не интересует, но если кто-то собирался, лучше поспешить.
в рф грех не взять за такой ценник если любите игры обсидиан, страницу скорей всего закроют а в других регионах ценник минимум х3
Пилларсы понравились. Взял стандартное, пока цену не взвинтили/не заблокировали, а там всегда можно успеть рефанд оформить по отзывам первых двух недель.
В максимальном издании нет никакого смысла и логики.
Говорили же четыре последователя будет? Вижу только трех и гг. А четвертый где? Эльф вообще в пати будет? Вспоминаю красавчика Алота.
берите кто хотел, возможно уже завтра игру прикроют в ру регионе, как это было с ХБ2