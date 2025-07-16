Патч 1.5 для Avowed добавляет новые способности, совместимость с Steam Deck и многочисленные исправления ошибок

Обновление 1.5 для Avowed представляет широкий спектр новых функций, включая совместимость с Steam Deck и добавление новых способностей для классов «Боец» и «Рейнджер». Все способности игроков были возвращены, чтобы можно было перепроверить их после введения новых активных и пассивных навыков, что дает игрокам больше гибкости в развитии своего персонажа. Добавлено уникальное снаряжение для нескольких регионов, а боевая система противников обновлена новыми способностями и барьерами, что делает сражения более сложными.

Обновление также реализует многочисленные улучшения, запрошенные сообществом, такие как улучшенные возможности масштабирования графики, улучшенная видимость карты и расширенная локализация с поддержкой японского и корейского языков. Были внесены изменения баланса в некоторые способности и оружие врагов, а также исправлены серьёзные ошибки, касающиеся прохождения заданий, боевой системы, производительности, визуальных эффектов и проблем с пользовательским интерфейсом, что повышает стабильность и улучшает игровой процесс.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.