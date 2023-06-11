Первые скриншоты Avowed - страница игры появилась в Steam

В 2020 году Obsidian Entertainment показала новую игру, которая была представлена как "конкурент Skyrim". С тех пор произошло много событий, Bethesda вошла в семью Microsoft, и разработчики американского гиганта продолжают разработку. Сегодня мы можем ознакомиться с новыми скриншотами игры Avowed.
Разработчики таких игр, как Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol, Fallout: New Vegas South Park: The Stick of Truth, Pillars of Eternity и The Outer Worlds, недавно предложили игрокам два небольших приключения (Grounded, Pentiment), которые, однако, были сделаны более скромными командами, поскольку основное подразделение компании одновременно создавало Avowed.
С момента первого анонса игру стали называть "Skyrim от Obsidian", но разработчики до сих пор не представили игру и не прокомментировали слухи. Однако настал момент, когда Avowed выходит из тени, и мы наконец-то можем взглянуть на новые кадры.
Хрень,я думал игра будет более взрослой,реалистичной,а по факту мультипликация детская разноцветная.В топку.
Что такое *взрослой?
В плане графики,что непонятного?
Думаю что он имеет в виду более реалистичную графику. Тоже ждал большего реализма, но обсидиан не смогли отойти от мультяшного стиля Grounded
очередное псевдо рпг для консольных казуалов. все ожидания в топку
Тот же аутер ворлдс , только в другом сеттинге . После ухода Авеллона из Обсидиан и того , что они продали пятую точку Майкрософт , от них не следует ожидать чего то хорошего .
графически привет 3 готики и обливиону.
похоже дым на скриншотах не знает что он в тени горы и в целом ему все равно
но тени от травы дают несколько очков графондору.
Скриншоты классные. Выглядит игра по факту как Скайрим здорового человека. Вообщем скажем так. Если у обсидиан всё получится, тогда новые свитки от беседки больше не нужны. Понятно, что скрины постановочные, но я всё же ожидал качество будет хуже. А тут Avowed прям глаза радует мои. Взрослый сочный качественный графон. То что доктор прописал. Я хочу в это сыграть!
Да ты в любой кал будешь играть, а норм игры помоями поливаешь
Это наверное сам разработчик из Obsidian решил отзыв оставить.
Выглядит интересно.