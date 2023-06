Первые скриншоты Avowed - страница игры появилась в Steam ©

В 2020 году Obsidian Entertainment показала новую игру, которая была представлена как "конкурент Skyrim". С тех пор произошло много событий, Bethesda вошла в семью Microsoft, и разработчики американского гиганта продолжают разработку. Сегодня мы можем ознакомиться с новыми скриншотами игры Avowed.

Разработчики таких игр, как Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol, Fallout: New Vegas South Park: The Stick of Truth, Pillars of Eternity и The Outer Worlds, недавно предложили игрокам два небольших приключения (Grounded, Pentiment), которые, однако, были сделаны более скромными командами, поскольку основное подразделение компании одновременно создавало Avowed.

С момента первого анонса игру стали называть "Skyrim от Obsidian", но разработчики до сих пор не представили игру и не прокомментировали слухи. Однако настал момент, когда Avowed выходит из тени, и мы наконец-то можем взглянуть на новые кадры.