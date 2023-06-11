Avowed 2024 г.
8.3 142 оценки

Первые скриншоты Avowed - страница игры появилась в Steam

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butcher69
Новости

В 2020 году Obsidian Entertainment показала новую игру, которая была представлена как "конкурент Skyrim". С тех пор произошло много событий, Bethesda вошла в семью Microsoft, и разработчики американского гиганта продолжают разработку. Сегодня мы можем ознакомиться с новыми скриншотами игры Avowed.

Разработчики таких игр, как Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol, Fallout: New Vegas South Park: The Stick of Truth, Pillars of Eternity и The Outer Worlds, недавно предложили игрокам два небольших приключения (Grounded, Pentiment), которые, однако, были сделаны более скромными командами, поскольку основное подразделение компании одновременно создавало Avowed.

С момента первого анонса игру стали называть "Skyrim от Obsidian", но разработчики до сих пор не представили игру и не прокомментировали слухи. Однако настал момент, когда Avowed выходит из тени, и мы наконец-то можем взглянуть на новые кадры.

Скриншоты
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Arnold Schwarzenegger 75

Хрень,я думал игра будет более взрослой,реалистичной,а по факту мультипликация детская разноцветная.В топку.

4
Serpentrage

Что такое *взрослой?

1
Arnold Schwarzenegger 75 Serpentrage

В плане графики,что непонятного?

-2
sasamba1337 Serpentrage

Думаю что он имеет в виду более реалистичную графику. Тоже ждал большего реализма, но обсидиан не смогли отойти от мультяшного стиля Grounded

6
Newworld_DESTROYER

очередное псевдо рпг для консольных казуалов. все ожидания в топку

1
gloccc

Тот же аутер ворлдс , только в другом сеттинге . После ухода Авеллона из Обсидиан и того , что они продали пятую точку Майкрософт , от них не следует ожидать чего то хорошего .

1
ZackSnyder

графически привет 3 готики и обливиону.

-1
MunchkiN 616

похоже дым на скриншотах не знает что он в тени горы и в целом ему все равно
но тени от травы дают несколько очков графондору.

-1
Janekste

Скриншоты классные. Выглядит игра по факту как Скайрим здорового человека. Вообщем скажем так. Если у обсидиан всё получится, тогда новые свитки от беседки больше не нужны. Понятно, что скрины постановочные, но я всё же ожидал качество будет хуже. А тут Avowed прям глаза радует мои. Взрослый сочный качественный графон. То что доктор прописал. Я хочу в это сыграть!

-4
nodas

Да ты в любой кал будешь играть, а норм игры помоями поливаешь

2
Arnold Schwarzenegger 75 nodas

Это наверное сам разработчик из Obsidian решил отзыв оставить.

1
warp 37

Выглядит интересно.

-7