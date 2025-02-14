По мнению Digital Foundry, ролевая игра Avowed является одной из лучших демонстраций возможностей Unreal Engine 5

Ролевая игра Avowed от Obsidian получила положительные отзывы критиков, а недавно стала объектом анализа техническими энтузиастами из Digital Foundry. Эксперты пришли к выводу, что игра является одной из лучших демонстраций Unreal Engine 5, благодаря отличной визуальной составляющей, использующей возможности графического движка без его крупных недостатков.

На PC игра показывает отличные результаты, в то время как на Xbox Series X|S приходится идти на компромиссы. В Xbox Series X доступны три графических режима: Quality (30 fps и 1440p), Balanced (40 fps с динамическим разрешением) и Performance (60 fps и 1080p). Для Series S доступны только Quality и Balanced.

Особое внимание стоит уделить графике: в лучших режимах используется Lumen с RTGI и отражениями, повышена плотность растительности и деталей мира. На Series S графика несколько упрощена, но качество все равно высокое.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на PC, Xbox Series X|S и Game Pass.