По мнению Digital Foundry, ролевая игра Avowed является одной из лучших демонстраций возможностей Unreal Engine 5

Ролевая игра Avowed от Obsidian получила положительные отзывы критиков, а недавно стала объектом анализа техническими энтузиастами из Digital Foundry. Эксперты пришли к выводу, что игра является одной из лучших демонстраций Unreal Engine 5, благодаря отличной визуальной составляющей, использующей возможности графического движка без его крупных недостатков.
На PC игра показывает отличные результаты, в то время как на Xbox Series X|S приходится идти на компромиссы. В Xbox Series X доступны три графических режима: Quality (30 fps и 1440p), Balanced (40 fps с динамическим разрешением) и Performance (60 fps и 1080p). Для Series S доступны только Quality и Balanced.
Особое внимание стоит уделить графике: в лучших режимах используется Lumen с RTGI и отражениями, повышена плотность растительности и деталей мира. На Series S графика несколько упрощена, но качество все равно высокое.
Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на PC, Xbox Series X|S и Game Pass.
В игре трава не реагирует на персонажей, особенно это режет глаза когда НПЦ бегут через высокую растительность, а она статична и проходит сквозь них, это кринж в 25 году и им даже не стыдно.
Чет они за открытые миры на этом движке так не говорят))
Black Myth на это этом же движке в разы красивее.Что то они преувеличивают графику в Avowed.
так и есть
согласен
Ты не понимаешь - это другое... Просто кому то "чемодан" занесли и теперь самая-самая во всем и везде только Avowed.
Можно делать локации токсичного цвета.
Экспертам пора купить очки
Как эти эксперты нахваливают реализацию Nanite, типа нет проблем с подгрузкой lod'ов, а у самих на видео просто ад - будто это игра из нулевых.
хотелось бы нормально поиграть то, а не просто демонстрацию движка
Графика, конечно, не фонтан, и есть всякие трипы типа статичной травы, но уж в чём постарались, так это в оптимизацию, я уже скрипя зубами запускал игру, ожидая снова встретить эти вечные подтормаживания и т. д. Но нет, игра просто плывёт, и это на 5 Энжине.
Выглядит дёшево.
Бллллллть! И они это на полном серьёзе 🗿
ебббааа мыльцо ,а требует больше киперпанка
я ждумал она на каком та другом движке
Все это лучше чем бг3 и это факт
Нет , ни факт. Там проработаны персонажи , история и механика. Да есть ЛГБТ-х.йня , но тем нимение ты сам в игре выбираешь путь , а не как в век драконов тебе суют трансов и некроманта гея ....
Если те лгбт не нравится зачем тогда выбираешь этот путь там))
Вот это я понимаю console gaming experience в 2025-м то году.
Ну а дижитал фаундре про каждую новинку так пишут лишь бы ключик\копию бесплатно заслали, а там за похвальбой не заржавеет.
Та же история что вангуардом эти ублюдки будут до последнего свой паражняк гнать что это супер игра но пройдет неделька-другая и дно затащит .
Позиционируют игру как ААА проект. Уж не знаю как, но Obsidian и тут умудрилась даже на UE5 сделать убогую графику и анимацию The Outer Worlds, да ещё и с ядовитой палитрой как в The Outer Worlds. Ну и само собой все прелести тормознутости UE5 присутсвуют. Про геймплей пока ничего не скажу, что то нового, чтоб прям зацепило пока не вижу... Весьма средний продукт на любителя. Ну или старая сказка что "Игра потом раскроится"? Не знаю...
Даже не знаю , что хуже - обоссаная Dragon Age 4 или Avowed !!! -)))
Veilguard хотя бы оптимизированной вышла 🙃
Игра мусор без оптимизации с кучей багов.
Я в вашу игру не играл, потому ничего хорошего сказать не могу.
Про юбисофт так тоже говорили. // Данила Бодров
Когда уже будут делать игры, а не демонстрации?
И без всякого психо и паст-трейсинга?!
Вот так на 4060 у меня выглядит игра. Красота.
Поставь предыдущую версию дров, на последней в паре других игр тоже заметили проблемы
Обсидиан красавцы
полёт отличный, красивая графика интересная прокачка , разнообразная боёвка
Stalker 2, sh2, hellblade 2 - вот лучшие
У кого тупо не тянет,просьба не вонять.У кого тянет,внесите конструктивную критику,а не типа демонстрация а не игра,итд.DF графику оценивают в первую очередь и оптимизацию.Ваш кэп.
> У кого тупо не тянет,просьба не вонять.
> графику оценивают в первую очередь и оптимизацию
Вот пользователи и оценивают, лол.
Мне показывает 60фпс стабильно, но регулярные статтеры при подгрузке даже в коридорных локациях. И не сказал бы что графика какая-то великолепная для этого.