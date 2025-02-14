ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.5 495 оценок

По мнению Digital Foundry, ролевая игра Avowed является одной из лучших демонстраций возможностей Unreal Engine 5

butcher69
Новости

Ролевая игра Avowed от Obsidian получила положительные отзывы критиков, а недавно стала объектом анализа техническими энтузиастами из Digital Foundry. Эксперты пришли к выводу, что игра является одной из лучших демонстраций Unreal Engine 5, благодаря отличной визуальной составляющей, использующей возможности графического движка без его крупных недостатков.

На PC игра показывает отличные результаты, в то время как на Xbox Series X|S приходится идти на компромиссы. В Xbox Series X доступны три графических режима: Quality (30 fps и 1440p), Balanced (40 fps с динамическим разрешением) и Performance (60 fps и 1080p). Для Series S доступны только Quality и Balanced.

Особое внимание стоит уделить графике: в лучших режимах используется Lumen с RTGI и отражениями, повышена плотность растительности и деталей мира. На Series S графика несколько упрощена, но качество все равно высокое.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на PC, Xbox Series X|S и Game Pass.

-44
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Samson48

В игре трава не реагирует на персонажей, особенно это режет глаза когда НПЦ бегут через высокую растительность, а она статична и проходит сквозь них, это кринж в 25 году и им даже не стыдно.

33
Goodvini

Чет они за открытые миры на этом движке так не говорят))

2
XeNTRoN

Black Myth на это этом же движке в разы красивее.Что то они преувеличивают графику в Avowed.

26
Stas Pro

так и есть

2
Han Yslat

согласен

0
D3KU

Ты не понимаешь - это другое... Просто кому то "чемодан" занесли и теперь самая-самая во всем и везде только Avowed.

11
ZAUSA
По мнению Digital Foundry, ролевая игра Avowed является одной из лучших демонстраций возможностей Unreal Engine 5

Можно делать локации токсичного цвета.

4
Большая Флейта
Эксперты пришли к выводу, что игра является одной из лучших демонстраций Unreal Engine 5, благодаря отличной визуальной составляющей, использующей возможности графического движка без его крупных недостатков.

Экспертам пора купить очки

3
Игривый Пупочек

Как эти эксперты нахваливают реализацию Nanite, типа нет проблем с подгрузкой lod'ов, а у самих на видео просто ад - будто это игра из нулевых.

3
BewitchingBaron
игра является одной из лучших демонстраций Unreal Engine 5

хотелось бы нормально поиграть то, а не просто демонстрацию движка

2
Алекс Рейлор

Графика, конечно, не фонтан, и есть всякие трипы типа статичной травы, но уж в чём постарались, так это в оптимизацию, я уже скрипя зубами запускал игру, ожидая снова встретить эти вечные подтормаживания и т. д. Но нет, игра просто плывёт, и это на 5 Энжине.

2
ZER0 T0LERANCE

Выглядит дёшево.

2
Шрек и осел vs CD Project

Бллллллть! И они это на полном серьёзе 🗿

1
KILLA06

ебббааа мыльцо ,а требует больше киперпанка

0
MunchkiN 616

я ждумал она на каком та другом движке

0
Комментарий удален
Лидер 666 Racist

Все это лучше чем бг3 и это факт

-10
Go_Ra Лидер 666 Racist

Нет , ни факт. Там проработаны персонажи , история и механика. Да есть ЛГБТ-х.йня , но тем нимение ты сам в игре выбираешь путь , а не как в век драконов тебе суют трансов и некроманта гея ....

-6
Goodvini Go_Ra

Если те лгбт не нравится зачем тогда выбираешь этот путь там))

-1
Wing42
Quality (30 fps и 1440p), Balanced (40 fps с динамическим разрешением) и Performance (60 fps и 1080p).

Вот это я понимаю console gaming experience в 2025-м то году.

Ну а дижитал фаундре про каждую новинку так пишут лишь бы ключик\копию бесплатно заслали, а там за похвальбой не заржавеет.

0
Azimut zvuk

Та же история что вангуардом эти ублюдки будут до последнего свой паражняк гнать что это супер игра но пройдет неделька-другая и дно затащит .

0
Krakakot64

Позиционируют игру как ААА проект. Уж не знаю как, но Obsidian и тут умудрилась даже на UE5 сделать убогую графику и анимацию The Outer Worlds, да ещё и с ядовитой палитрой как в The Outer Worlds. Ну и само собой все прелести тормознутости UE5 присутсвуют. Про геймплей пока ничего не скажу, что то нового, чтоб прям зацепило пока не вижу... Весьма средний продукт на любителя. Ну или старая сказка что "Игра потом раскроится"? Не знаю...

0
Go_Ra

Даже не знаю , что хуже - обоссаная Dragon Age 4 или Avowed !!! -)))

0
полечка полинка

Veilguard хотя бы оптимизированной вышла 🙃

0
kotasha

Игра мусор без оптимизации с кучей багов.

0
Animario

Я в вашу игру не играл, потому ничего хорошего сказать не могу.

0
Пользователь ВКонтакте

Про юбисофт так тоже говорили. // Данила Бодров

0
Jarvis666

Когда уже будут делать игры, а не демонстрации?

-1
SoRaS3

И без всякого психо и паст-трейсинга?!

-1
Zloimamont

Вот так на 4060 у меня выглядит игра. Красота.

-3
Игривый Пупочек

Поставь предыдущую версию дров, на последней в паре других игр тоже заметили проблемы

0
Contriver

Обсидиан красавцы

-3
антон фекалисимо

полёт отличный, красивая графика интересная прокачка , разнообразная боёвка

-3
жифорсник

Stalker 2, sh2, hellblade 2 - вот лучшие

-4
VIGITAL1

У кого тупо не тянет,просьба не вонять.У кого тянет,внесите конструктивную критику,а не типа демонстрация а не игра,итд.DF графику оценивают в первую очередь и оптимизацию.Ваш кэп.

-11
Liaschim

> У кого тупо не тянет,просьба не вонять.
> графику оценивают в первую очередь и оптимизацию

Вот пользователи и оценивают, лол.

Мне показывает 60фпс стабильно, но регулярные статтеры при подгрузке даже в коридорных локациях. И не сказал бы что графика какая-то великолепная для этого.

4