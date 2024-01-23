По словам авторов Avowed, у каждого из компаньонов будут "глубокие связи с разными регионами"

На прошлой неделе нам показали предстоящую ролевую игру Avowed от Obsidian Entertainment, которая предлагает исследовать огромный фэнтезийный мир, расположенный в Живых Землях (Living Lands). И хотя это однопользовательское приключение, которым славится Obsidian, нам не придется играть в одиночку, поскольку в игре будут союзники, которых вы сможете взять с собой в путешествие.
В подробной статье для Xbox Wire директор игры Кэрри Патель и директор по геймплею Гейб Парамо рассказали об этих компаньонах и о том, чего мы можем от них ожидать: они не просто помогают в сражениях, но и связаны с различными регионами, дают географические преимущества и многое другое:
Они - ваши союзники, в некотором смысле ваши советники, ваши местные гиды. Благодаря им вы получите множество дополнительных комментариев и контекста, которые расскажут не только о вашем персонаже, но и о том уголке мира, который вы исследуете.
В случае если ваши союзники о чем-то сильно заботятся, а ваш выбор нравится или не нравится компаньонам, это повлияет на ваши отношения с ними. И это не обязательно должны быть важные решения, которые влияют на вас, вашу команду и весь мир:
Для нас создание таких решений, например, больших, которые влияют на исход квеста или благополучие определенных персонажей или сообщества, так же важно, как и более мелкие решения, которые вы делаете по ходу диалога и которые тонким образом влияют на ваши отношения с другим персонажем. Все это направлено на то, чтобы сделать игрока главным героем в этом мире.
Avowed выйдет этой осенью и будет доступна через Game Pass, Xbox Series X|S и Windows PC.