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Avowed 12.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8 230 оценок

По словам директора, Avowed по продолжительности примерно такая же, как The Outer Worlds

monk70
Новости

Когда Avowed был впервые представлена несколько лет назад, многие предполагали, что это будет попытка Obsidian Entertainment разработать RPG, похожую по масштабу на The Elder Scrolls 5: Skyrim, хотя вскоре после этого разработчик ясно дал понять, что вместо этого это будет гораздо более компактная игра.

Но какова же будет точная продолжительность? В интервью Game Informer директор игры Кэрри Патель рассказала, что Avowed будет примерно такой же продолжительности, как и научно-фантастическая RPG Obsidian 2020 года The Outer Worlds.

«Лучшим сравнением Avowed с точки зрения масштаба является The Outer Worlds», — сказала Патель. «Игроки могут ожидать примерно похожий опыт, как и в The Outer Worlds, в зависимости от того, на какой сложности они играют, и насколько тщательно они исследуют и вкладывают силы в контент, а не просто придерживаются основных миссий».

The Outer Worlds была игрой, на которую можно было потратить 25–30 часов, если вы выполняли много побочных квестов и дополнительного контента, хотя те, кто придерживался только основного пути, могли закончить ее примерно за 15 часов, так что это примерно тот диапазон, в который попадет Avowed, исходя из того, что говорит Патель. Конечно, поскольку в игре также будет несколько концовок, это обязательно повысит ее реиграбельность.

Как вы можете себе представить, это также отразится на мире игры и его размере. Когда ее спросили о сравнениях Avowed со Skyrim, Патель снова сказала, что игра больше похожа на The Outer Worlds, с несколькими фрагментированными картами, которые позволяют открытое исследование, а не на единый, большой, бесшовный мир.

«Я думаю, лучшее сравнение — это The Outer Worlds. Я думаю, это дает гораздо более четкое представление о масштабе игры, а также о дизайне», — сказала она. «Как и в The Outer Worlds, в Avowed есть ряд открытых зон, которые связаны и открываются по ходу игры, а не одна гигантская карта, которую вы можете пройти от начала до конца. И да, с точки зрения структуры квестов, повествовательной структуры она также намного ближе к The Outer Worlds».

Avowed должна выйти этой осенью на Xbox Series X/S и ПК. Дата релиза пока неизвестна, но утечки утверждают, что она выйдет в ноябре. Microsoft подтвердила, что представит экшен-RPG на Gamescom в августе.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Ну отхер ворлдс не плохая игрушка, средней руки такая. Где то пресная, где то интересная.

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