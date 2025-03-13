По словам геймдиректора Avowed, руководство Xbox и Microsoft очень довольно приемом ролевой игры от Obsidian

Ролевая игра Avowed от студии Obsidian Entertainment стала одним из заметных релизов 2025 года, получив множество положительных отзывов и оценку 80 на Metacritic.

Геймдиректор игры Кэрри Патель в недавнем интервью с Eurogamer поделилась радостью по поводу успеха Avowed, отметив, что как команда Obsidian, так и представители Xbox и Microsoft очень довольны тем, как игру приняли игроки. Хотя точных цифр у неё нет, Патель уверена, что проект встретили с огромным интересом.

Avowed за первый месяц набрала около 6 миллионов игроков, обойдя такие проекты, как Indiana Jones, которые привлекли лишь 4 миллиона. Разработчики отмечают, что многие выбирают игру через Game Pass, что также способствует её популярности.

Не так давно студия объявила о работе над The Outer Worlds 2 и проектом Pillars of Eternity Tactics, что обещает ещё больше крупных релизов от Obsidian в ближайшие годы.