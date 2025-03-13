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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.8 1 160 оценок

По словам геймдиректора Avowed, руководство Xbox и Microsoft очень довольно приемом ролевой игры от Obsidian

butcher69
Новости

Ролевая игра Avowed от студии Obsidian Entertainment стала одним из заметных релизов 2025 года, получив множество положительных отзывов и оценку 80 на Metacritic.

Геймдиректор игры Кэрри Патель в недавнем интервью с Eurogamer поделилась радостью по поводу успеха Avowed, отметив, что как команда Obsidian, так и представители Xbox и Microsoft очень довольны тем, как игру приняли игроки. Хотя точных цифр у неё нет, Патель уверена, что проект встретили с огромным интересом.

Avowed за первый месяц набрала около 6 миллионов игроков, обойдя такие проекты, как Indiana Jones, которые привлекли лишь 4 миллиона. Разработчики отмечают, что многие выбирают игру через Game Pass, что также способствует её популярности.

Не так давно студия объявила о работе над The Outer Worlds 2 и проектом Pillars of Eternity Tactics, что обещает ещё больше крупных релизов от Obsidian в ближайшие годы.

-5
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
-zotik-

Они редфолом и старфилдом гордились)

6
Dinozavrus

по словам директора они довольны, видимо такие же долбанутые фемки довольны.

4
0ncnjqybr
руководство Xbox и Microsoft очень довольно приемом ролевой игры от Obsidian

Редфоллом тоже были довольны. А потом разогнали всех.

2
Пользователь ВКонтакте

Знаменитая абоба // Виктор Монахов

1
Despot_Aspid

...они всегда так говорят. Всегда. Даже когда всем видно что сели они в лужу.

1
KPAHbl4

абоба чутка лучше старфилда а старфилд днище

1
Max Rolens

Игра, которую создавали под xbox game pass ( судя по онлайну в стиме )

0
Fatcannabis

Всем насрать на дерьмософт, у них 0 хороших игр за всю историю

0
VenomTRat

Уже часов 40 наиграли, шикарная игра, визуал, интрига, диалоги, юмор, боевка

-11
Fatcannabis

Картофельная графика

1
VenomTRat Fatcannabis

Картинка в игре потрясная, не устаем любоваться =)

-2
Lyс VenomTRat

А вас там сколько? Всех ли из вас могут видеть другие люди? Все ли из вас сами люди?

0
VenomTRat Lyс

нас двое, нас могут видеть другие люди, мы оба относимся к людям)

1
Contriver

Игра отличная во всём, жду вторую часть теперь

-14