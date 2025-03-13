По словам геймдиректора Avowed, руководство Xbox и Microsoft очень довольно приемом ролевой игры от Obsidian

Ролевая игра Avowed от студии Obsidian Entertainment стала одним из заметных релизов 2025 года, получив множество положительных отзывов и оценку 80 на Metacritic.
Геймдиректор игры Кэрри Патель в недавнем интервью с Eurogamer поделилась радостью по поводу успеха Avowed, отметив, что как команда Obsidian, так и представители Xbox и Microsoft очень довольны тем, как игру приняли игроки. Хотя точных цифр у неё нет, Патель уверена, что проект встретили с огромным интересом.
Avowed за первый месяц набрала около 6 миллионов игроков, обойдя такие проекты, как Indiana Jones, которые привлекли лишь 4 миллиона. Разработчики отмечают, что многие выбирают игру через Game Pass, что также способствует её популярности.
Не так давно студия объявила о работе над The Outer Worlds 2 и проектом Pillars of Eternity Tactics, что обещает ещё больше крупных релизов от Obsidian в ближайшие годы.
Они редфолом и старфилдом гордились)
по словам директора они довольны, видимо такие же долбанутые фемки довольны.
Редфоллом тоже были довольны. А потом разогнали всех.
Знаменитая абоба // Виктор Монахов
...они всегда так говорят. Всегда. Даже когда всем видно что сели они в лужу.
абоба чутка лучше старфилда а старфилд днище
Игра, которую создавали под xbox game pass ( судя по онлайну в стиме )
Всем насрать на дерьмософт, у них 0 хороших игр за всю историю
Уже часов 40 наиграли, шикарная игра, визуал, интрига, диалоги, юмор, боевка
Картофельная графика
Картинка в игре потрясная, не устаем любоваться =)
А вас там сколько? Всех ли из вас могут видеть другие люди? Все ли из вас сами люди?
нас двое, нас могут видеть другие люди, мы оба относимся к людям)
Игра отличная во всём, жду вторую часть теперь