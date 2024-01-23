По словам разработчиков Avowed, их ролевая игра содержит массу контента, который "не каждый найдет"

По словам геймдиректора Кэрри Пател, в ролевой игре Avowed есть куча контента, который можно легко пропустить, если быть невнимательным.
Одна из главных прелестей работы разработчика над подобной игрой заключается в том, чтобы создать для игроков столько всего интересного и знать, что не все будут искать это, и не все найдут, но знать, что те игроки, которые найдут, получат истинное удовольствие от секретов, которые они откроют.
В новом подкасте, который является частью новой программы Xbox по углубленному изучению Avowed, говорится, что квест, продемонстрированный на прошлой неделе в геймплейном шоу, "абсолютно не заметен".
Для нас очень важна открываемость и возможность игрокам самим создавать свой опыт. Так что контент, который вы видите здесь, квесты, которые вы встречаете, маленькие истории и приключения, которые вы находите, — все это для игроков, которые ищут это.
Avowed не просто имеет необязательные квесты и участки карты, но и уделяет большое внимание выбору игрока и разветвленному повествованию, которое, по идее, должно сделать многочисленные прохождения игры уникальными друг от друга.
Avowed выйдет на Xbox Series X/S и PC осенью 2024 года.
Ведь его там на самом деле и нет
надеюсь, она хоть "раскроется" не через 200часов, как старфилд