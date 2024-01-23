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Avowed Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 191 оценка

По словам разработчиков Avowed, их ролевая игра содержит массу контента, который "не каждый найдет"

butcher69
Новости

По словам геймдиректора Кэрри Пател, в ролевой игре Avowed есть куча контента, который можно легко пропустить, если быть невнимательным.

Одна из главных прелестей работы разработчика над подобной игрой заключается в том, чтобы создать для игроков столько всего интересного и знать, что не все будут искать это, и не все найдут, но знать, что те игроки, которые найдут, получат истинное удовольствие от секретов, которые они откроют.

В новом подкасте, который является частью новой программы Xbox по углубленному изучению Avowed, говорится, что квест, продемонстрированный на прошлой неделе в геймплейном шоу, "абсолютно не заметен".

Для нас очень важна открываемость и возможность игрокам самим создавать свой опыт. Так что контент, который вы видите здесь, квесты, которые вы встречаете, маленькие истории и приключения, которые вы находите, — все это для игроков, которые ищут это.

Avowed не просто имеет необязательные квесты и участки карты, но и уделяет большое внимание выбору игрока и разветвленному повествованию, которое, по идее, должно сделать многочисленные прохождения игры уникальными друг от друга.

Avowed выйдет на Xbox Series X/S и PC осенью 2024 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
который "не каждый найдет"

Ведь его там на самом деле и нет

2
d3v1z0r

надеюсь, она хоть "раскроется" не через 200часов, как старфилд

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