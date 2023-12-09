По сообщениям инсайдера, фэнтезийная RPG Avowed от Obsidian не выйдет в первой половине 2024 года

В сети появились сообщения, предполагающие, что фэнтезийную RPG Avowed от студии Obsidian нам придется ждать дольше, чем ожидалось. Источником является весьма авторитетный инсайдер Klobrille. Он категорически заявил, что, по его информации, Avowed определённо не выйдет в первой половине следующего года.
Obsidian еще не объявила запланированную дату выхода игры, поэтому никакой задержки быть не может. Пока доступные материалы проекта весьма скромны, и если бы проект вышел в ближайшие полгода, нас бы завалило свежими видеороликами. Без сомнения, Avowed также появилась бы на недавней церемонии вручения наград The Game Awards. Поэтому сообщения о том, что до выхода еще много времени, неудивительны.
Напомним, что игра выходит на ПК и Xbox Series X/S. Avowed станет самым амбициозным проектом в истории Obsidian Entertainment. Благодаря деньгам Microsoft (команда перешла в руки этого концерна несколько лет назад) студия смогла нанять много новых сотрудников, и это хорошо видно по качеству исполнения и масштабу игры. Поэтому длительный цикл разработки не является особым сюрпризом.
после нью вегаса?)
Нью вегас хоть и хорошо, но это не прям таки крупная игра. Ответвление от основной серии, которое дали сделать сторонней студии за копейки. Это просто обсидиан душу вложили в проект поэтому его любят, а так если по сущетву малобюджетная игра.
Да там видимо и 3 часть малобюджетная, хотя не они ее делали.
Хотя у 3 есть свои фанаты, но ню вегас коеф
Это первый 3д фоллач, там и актёры озвучки именитые, и делала беседка, там вложились по полной, просто от Тода Говарда фоллачи сами по себе посредственные в базе своей, хотя трёшка на фоне 4 и 76 смотрится не так уж и плохо теперь.
Почему без сомнения? По такой логике майки каждую свою игру на тга чтоли должны переть, это же так не работает. Показывают только рекламные крупные анонсы самой консоли, подобные игры, типо ОД, Блейда, или кинцового Хеллблейда который хорошо смотрится в формате ТГА. К тому же никто не отменяет девелопер директ который майки могут провести в январе феврале. Ну а на счет даты релиза, то скорее всего да, либо середина , либо вторая половина 24. В этом в целом никаких проблем нет, только недавно старфилд выходил, не выпускать же подряд две крупных рпг.