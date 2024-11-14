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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 275 оценок

Покупатели специального издания Avowed получат игру на 5 дней раньше

monk70
Новости

Avowed, новейшая фэнтезийная RPG от Obsidian, получит специальное издание, полное дополнительных подарков для поклонников игры.

Возможно, случайно опубликованное видео Xbox Taiwan сообщает, что издание включает в себя следующее:

  • Базовая игра Avowed
  • 5 дней раннего доступа
  • Стилбук
  • Карта
  • Делюкс-скины
  • Письмо разработчика
  • Цифровой набор иллюстраций и саундтрек Avowed.

Отмечается, что базовая игра, по-видимому, представляет собой цифровой код, но в целом она выглядит как действительно хорошее коллекционное издание для поклонников Obsidian.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на Xbox Series X|S и ПК.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
samosan

Имхо ранний доступ для одиночной игры без денуво - это полный бред.Это больше отпугивает игроков,чем деньги приносит.

3
Nodas

Вархаммеру это не помешало и никого не отпугнуло

0
Dark1994

Ранний доступ вообще лютый кал, раздражает.

3
Lyс

Не особо понимаю эти предзаказы. Покупаешь кота в мешке, до отзывов, до патчей. Да и дефицита в цифровых версиях не бывает - это раньше в магазин приходили в день привоза диск с новинкой урвать

0
Ahnx

Очередной повесточный шлак для поклонников вейлгарда, в топку.

-2
ВыхлопПриоры

Что это за игра? или серия игр? я что то пропустил что бы ее хотеть за 5 дней до релиза?

-3
Mystik_86

Типа в одной вселенной с Pillars of Eternity, но я в нее не играл

-1