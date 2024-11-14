Покупатели специального издания Avowed получат игру на 5 дней раньше

Avowed, новейшая фэнтезийная RPG от Obsidian, получит специальное издание, полное дополнительных подарков для поклонников игры.

Возможно, случайно опубликованное видео Xbox Taiwan сообщает, что издание включает в себя следующее:

Базовая игра Avowed

5 дней раннего доступа

Стилбук

Карта

Делюкс-скины

Письмо разработчика

Цифровой набор иллюстраций и саундтрек Avowed.

Отмечается, что базовая игра, по-видимому, представляет собой цифровой код, но в целом она выглядит как действительно хорошее коллекционное издание для поклонников Obsidian.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на Xbox Series X|S и ПК.