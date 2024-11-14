Покупатели специального издания Avowed получат игру на 5 дней раньше

Avowed, новейшая фэнтезийная RPG от Obsidian, получит специальное издание, полное дополнительных подарков для поклонников игры.
Возможно, случайно опубликованное видео Xbox Taiwan сообщает, что издание включает в себя следующее:
- Базовая игра Avowed
- 5 дней раннего доступа
- Стилбук
- Карта
- Делюкс-скины
- Письмо разработчика
- Цифровой набор иллюстраций и саундтрек Avowed.
Отмечается, что базовая игра, по-видимому, представляет собой цифровой код, но в целом она выглядит как действительно хорошее коллекционное издание для поклонников Obsidian.
Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на Xbox Series X|S и ПК.
Имхо ранний доступ для одиночной игры без денуво - это полный бред.Это больше отпугивает игроков,чем деньги приносит.
Вархаммеру это не помешало и никого не отпугнуло
Ранний доступ вообще лютый кал, раздражает.
Не особо понимаю эти предзаказы. Покупаешь кота в мешке, до отзывов, до патчей. Да и дефицита в цифровых версиях не бывает - это раньше в магазин приходили в день привоза диск с новинкой урвать
Очередной повесточный шлак для поклонников вейлгарда, в топку.
Что это за игра? или серия игр? я что то пропустил что бы ее хотеть за 5 дней до релиза?
Типа в одной вселенной с Pillars of Eternity, но я в нее не играл