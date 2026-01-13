ЧАТ ИГРЫ
Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.9 1 624 оценки

Постоянная цена Avowed снижена до 50 долларов в преддверии релиза на PS5

monk70 monk70

Obsidian Entertainment наконец-то выпускает экшен-RPG Avowed на PlayStation 5, и при этом по удивительно сниженной цене.

После начала предварительных заказов в PlayStation Store многие заметили, что Avowed стоит 49,99 долларов за стандартное издание и 59,99 долларов за премиум-издание. Как оказалось, это не просто эксклюзивное предложение для PS5 — постоянная цена на Avowed в Xbox Store и Steam также была снижена. Конечно, это вряд ли утешит тех, кто купил игру на старте продаж. С другой стороны, сейчас хорошее время для новых игроков, особенно с учётом юбилейного обновления, который выйдет 17 февраля одновременно с версией для PS5.

Патч добавляет режим «Новая игра+», новый тип оружия, фоторежим, больше вариантов рас при создании своего Посланника и многое другое. «Новая игра+» не только сохраняет ваш прогресс, но и добавляет интересные модификаторы, позволяющие изменить тактику.

Иваныч из Тулы

Всё ещё дорого для этой игры.

1
нитгитлистер

прошёл с удовольствием. мне понравилось. есть пара огрехов, но где их нет?))

1
vertehwost

Сколько бы она не стоила покупать я её не стану, это унылая игра