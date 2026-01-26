Предзаказы Avowed на PlayStation 5 показывают скромные результаты

Компания Microsoft готовится выпустить ролевую игру Avowed от студии Obsidian на консолях PlayStation 5 уже 17 февраля. Ранее проект был доступен только на Xbox Series и PC, а с выходом на новой платформе он получит крупное Юбилейное обновление. Предварительные заказы в магазине PlayStation Store стартовали 12 января.
Вместе с открытием предзаказов издатель скорректировал стоимость игры. Если на релизе версии для платформ Microsoft за стандартное издание просили почти 70 долларов, то владельцам PlayStation 5 игру предлагают приобрести за 49,99 долларов. Снижение цены носит постоянный характер и распространяется на все платформы.
Несмотря на сниженную стоимость, Avowed демонстрирует сдержанные показатели продаж. Согласно данным американского сегмента магазина, премиальное издание игры расположилось на 26 месте в топе предзаказов, а стандартная версия заняла 30 строчку. Проект уступает по популярности High On Life 2, новой части Life is Strange и дополнению для Diablo IV.
Для сравнения, шутер Marathon сразу после открытия предварительных продаж занял второе и пятое места в зависимости от издания. Ситуация в других регионах схожа с американской статистикой, где Avowed также не удалось войти в десятку самых продаваемых игр по предзаказам.
Кто-то это ещё и предзаказывает?)
Ага, представляю этих челиков с плойками, которые ждут не дождутся, когда выйдет наконец Абоба)))
Соевая игра даже на самой соевой платформе не нужна
Ты это про пк чтоль
если не заглядывать в лица игра не плохая
Я бы не стал играть, даже если бы платили мне, а люди добровольно покупают это.
Абоба // Рома Смерть
Pravdarub уже кинул деньги в телевизор и пускает слюни. )