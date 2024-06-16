Разработчик Avowed признает, что боевая система "не выглядит хорошо", но усердно работает над ее улучшением

Obsidian Entertainment, разработчик предстоящей ролевой игры Avowed, работает над улучшением боевой системы предстоящей ролевой игры на основе отзывов игроков с январского Xbox Developer Direct. Во время этой презентации боевая система игры подверглась критике за то, что она показалась немного вялой.
В интервью TechRadar Gaming старший инженер игрового процесса Avowed Габриэль Парамо объяснил, что показ Developer Direct был «действительно отличным» для команды, поскольку позволил им узнать, что именно нужно улучшить в игре.
«Когда игроки говорят: «О, это выглядит не очень», вы думаете: «Ладно, нам нужно немедленно отдать приоритет полировке этого аспекта». Поэтому мы взялись за это», — объясняет он. «Мы действительно сосредоточились на реакциях существ на попадания и начали фокусироваться на каждом кадре. Например, какова задержка между тем, как игрок замахивается оружием, и временем, когда он наносит удар, чтобы это ощущалось намного быстрее. И мы действительно сосредоточились на крайних позах начального кадра анимации реакции на попадание, чтобы игрок действительно заметил эффекты удара».
Парамо также объясняет, что, хотя игроки еще не увидели большую часть изменений, Obsidian также работает над улучшением «всех точек зрения на анимацию», включая визуальные эффекты, а также звуковую обратную связь.
Ну, молодцы, что слушают. Надеюсь, до релиза успе... хотя кого я обманываю, на релизе релиза опять не будет в любом случае.
Тоже самое говорили после первого показа год назад…, все еще говорят))
Пусть лучше работает, я не собираюсь по 10 раз репаки качать
Если приняли решение делать The Outer Worlds, но только с другой боевой системой, то вы уже обосрались.
Да они блин гении. Со старта разработки делать отстойную боёвку, чтобы потом сетовать, что эта боёвка насовсем хорошая. А с самого начала нельзя было сделать нормальную боёвку? А, ну да - у нас же обсидианы это не студия с многолетним игровым стажем, а всего лишь маленький инди-разработчик под крылышком такого же маленького инди-издателя.