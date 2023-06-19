Разработчик Avowed: трейлер вышел неудачным, несправедливо сравнивать игру с The Outer Worlds ©

Разработчик Obsidian заявил, что трейлер Avowed, показанный на Xbox Games Showcase 2023, "неудачен как трейлер", и что несправедливо сравнивать игру с The Outer Worlds.



Выступая на форумах RPG Codex, разработчик Obsidian Брайар Дьем заявил, что трейлер Avowed не смог показать многого за свои 2 минуты, что, по его словам, также означает, что он "неудачен как трейлер". Он добавил, что многие другие разработчики в студии разделяют его мнение. Правда, позже он отредактировал часть своего вышеупомянутого заявления.

Дьем попытался развеять неверные представления об Avowed, заявив, что игра большая и открытая, и что несправедливо сравнивать ее с предыдущей ролевой игрой Obsidian, The Outer Worlds. Он добавил, что эти две игры "ничем не похожи друг на друга".



Он поделился некоторыми соображениями относительно трейлера, показанного на недавней Xbox Showcase, заявив, что студия, создавшая его, немного скомпрессировала цвета и отредактировала изображение. Он сказал, что опубликованные скриншоты гораздо лучше отражают то, как выглядит игра. Хотя он добавил, что они выглядят совершенно случайными кадрами из игры, и он не уверен, почему именно они были выбраны из всех. По его словам, вероятное объяснение заключается в том, что случайный выбор скриншотов может быть сделан для того, чтобы избежать спойлеров.



Он сказал, что многое в игре сейчас скрывается, и что фанатам придется подождать до следующего трейлера или какой-то презентации, чтобы увидеть игру в действии. Он заверил, что фанаты могут считать, что Avowed - это в значительной степени работа Obsidian. Он сказал, что вся игра не является ярким и "счастливым городом", и не все это так расплывчато визуально. По его словам, в игре много персонажей, квестов, разговоров, различных игровых механик, основной сюжетной линии и т.д.

В завершение своего сообщения Дьем сказал, что разработка идет полным ходом, и что Microsoft предоставила Obsidian свободную лицензию на то, чтобы делать то, что она хочет, а успех или неудача будут зависеть от студии. В своем последующем сообщении разработчик заявил, что Avowed еще не вступила в альфа-фазу, и визуал будет дорабатываться различными способами, а также изменится освещение. Однако он добавил, что дизайн не изменится.