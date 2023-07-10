Разработчики Avowed делают ставку на разнообразные сражения с видом от первого лица ©

В новом ролевом экшене Avowed от разработчиков из студии Obsidian Entertainment, которые подарили нам Fallout: New Vegas, The Outer Worlds и другие знаковые RPG, будет реализован вид от первого лица. Как отмечают сами создатели проекта, это не перспектива игры и особое положение камеры с видом из глаз вашего персонажа. Вид от первого лица имеет важнейшее значение в боевой системе Avowed.

Avowed должна стать самой крупной и амбициозной игрой студии Obsidian Entertainment. Именно поэтому в игре уделяют особое внимание сражениям с видом от первого лица. По словам разработчиков, они стремятся сделать глубокую и понятную механику боя, которая позволить отметить уникальные особенности такой камеры. Каждый бой станет уникальным событием, позволяя буквально погружаться в них. В распоряжении игроков будут мечи, щиты, пистолеты, магические заклинания и многое другое, в том числе возможность владеть парным оружием. Такое разнообразие также позволит выделить уникальный стиль боя для игроков.

Выход Avowed назначен на конец 2024 года для ПК и Xbox X|S Series.