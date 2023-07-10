Разработчики Avowed делают ставку на разнообразные сражения с видом от первого лица

В новом ролевом экшене Avowed от разработчиков из студии Obsidian Entertainment, которые подарили нам Fallout: New Vegas, The Outer Worlds и другие знаковые RPG, будет реализован вид от первого лица. Как отмечают сами создатели проекта, это не перспектива игры и особое положение камеры с видом из глаз вашего персонажа. Вид от первого лица имеет важнейшее значение в боевой системе Avowed.
Avowed должна стать самой крупной и амбициозной игрой студии Obsidian Entertainment. Именно поэтому в игре уделяют особое внимание сражениям с видом от первого лица. По словам разработчиков, они стремятся сделать глубокую и понятную механику боя, которая позволить отметить уникальные особенности такой камеры. Каждый бой станет уникальным событием, позволяя буквально погружаться в них. В распоряжении игроков будут мечи, щиты, пистолеты, магические заклинания и многое другое, в том числе возможность владеть парным оружием. Такое разнообразие также позволит выделить уникальный стиль боя для игроков.
Выход Avowed назначен на конец 2024 года для ПК и Xbox X|S Series.
Игра похожа на TES с нормальной анимацией и своими фишками, годная игра будут.
Ну есть как аутор ворлдс унылый, то не надо.
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Ого, смотрите все, в нашей игре есть вид от 1-го лица......
С этим целиком и полностью соглашусь. Махать топором от 1 лица то ещё извращение... Атомик Хирт не даст соврать, ходячее дерево, иммунное к огнестрелу был самый сильный гемор в игре.
Ну и графен на превью
пистолеты? а что тогда не автоматы и гранатометы? как то это нарушает цельный образ игры,магия,мечи луки это да,но огнестрелы уже лишнее..
Если какие-нибудь кремниевые, то вполне в духе эпохи.
Местами даже странно выглядит, что в типичном фентези порох не смогли изобрести, хотя время обязывает.
Ты явно не знаком с предыдущими работами Obsidian - Pillars of Eternity, там было огнестрельное оружие, которое отлично вписано во вселенную.
К тому же, тех, кто знаком с культовыми книгами в жанре дарк фентези, огнестрелом тоже не удивишь в подобных вселенных. Яркий пример серия книг от Глена Кука "Чёрный отряд" где использовались ружья.