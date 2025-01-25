Разработчики Avowed рассказали о редакторе персонажей и показали некоторые из своих творений

Obsidian Entertainment поделилась скриншотами редактора персонажей для игры Avowed. Как видно, что с помощью этого виртуального инструмента ролевой игры можно создавать персонажей самых разных видов.

Геймеры смогут не только настроить внешний вид своего героя, но и выбрать его предысторию, которая повлияет на восприятие персонажа в игровом мире.

Разработчики отмечают, что в Avowed можно будет создавать как красивых персонажей, так и настоящих уродов, и никаких ограничений в этом плане не будет.

Avowed выйдет 13 февраля 2025 года и будет доступна на ПК, Xbox Series X|S и в подписке Xbox Game Pass, на PlayStation 5 ее выпускать не планируют.