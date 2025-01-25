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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 353 оценки

Разработчики Avowed рассказали о редакторе персонажей и показали некоторые из своих творений

KoRnEr
Новости

Obsidian Entertainment поделилась скриншотами редактора персонажей для игры Avowed. Как видно, что с помощью этого виртуального инструмента ролевой игры можно создавать персонажей самых разных видов.

Геймеры смогут не только настроить внешний вид своего героя, но и выбрать его предысторию, которая повлияет на восприятие персонажа в игровом мире.

Разработчики отмечают, что в Avowed можно будет создавать как красивых персонажей, так и настоящих уродов, и никаких ограничений в этом плане не будет.

Avowed выйдет 13 февраля 2025 года и будет доступна на ПК, Xbox Series X|S и в подписке Xbox Game Pass, на PlayStation 5 ее выпускать не планируют.

-42
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Ну и дичь. Не удивлюсь, если это лица разработчиков. XD

27
Авраам Линкольн

Привет. И давай фотки остальных разрабов. Тех самых, с такими лицами!

-2
goodneighbor

Маркетинговый отдел иксбокса нужно отправить на лечение в гулаг, это просто вопиющая некомпетентность и непонимание аудитории и текущего момента. Вокруг игры и так негативная атмосфера, а они добавляют еще дровишек в огонь неприязни, показывая этот цирк инклюзивных уродов.

19
yariko ookami

Согласен. А еще раньше слышал тоже жалобы на редакторы в ТЕС4 и других играх. А теперь оказывается, что было не все так уж и плохо!

4
goodneighbor yariko ookami

Для их предыдущего проходняка outer worlds они тоже пиарили редактор персонажей в качестве генератора фриков. Да и вообще, этот соевый реддитовский заход про "ахаха смотрите за какого урода я играю" протух еще лет пять назад.

2
My life is a game

помню веилгард также хвастались своим редактором персонажей(удаление сосков) и где они теперь

15
spaMER_ID

Соски?

15
digitalkid

Они там немного другим хвастались.. следами после операции по смене пола.

2
-zotik- spaMER_ID

Удалили)

-1
Алекс Рейлор
8
ckott4

А что, это какое-то новшество - возможность создавать уродов и красопеток в редакторе персонажей? Ну типа ваууу, ух ты, игра года

5
Freund Benno

В последнее время да

0
BossyBat
красопеток

Вам серьезно нравится реально какая-то надувная кукла с утиными губами на превью новости?!

2
Ellie Williams BossyBat

вот ни чё так

-3
ckott4 BossyBat

вам серьезно стоит научиться читать

0
BossyBat Ellie Williams

Это меньшее зло, но даже тут этот тренд прям видно...

0
PanKotovsky

А красивые на скринах где?

4
BossyBat

Их нет. Создавай самостоятельно, если сможешь..

1
Ellie Williams

вот

-4
Sinpro

как понять, что в игре хороший редактор?
да, если в нем можно сделать крипового уродца
Орк Подкастер (с)

4
EvanescentAdira

Похоже у генератора лиц в TES Oblivion появился серьезный конкурент...

3
BossyBat

Ааа! Нет! Ну только не эти утиные губы!! Хватает того, что в реале эту фигню пихают как обязательный стандарт красоты.. зачем ещё и над играми издеваться?!

2
Sorsh

Нет, ну есть категория игроков, которым весело создать невероятно страшное создание и всю игру с него кекать, не вопрос
Но нормальные то лица возможны в этом чудоредакторе? Для баланса их показать не судьба?

Из 16 предложенных только это что ли? Да и тут то ли ожоги, то ли татухи под глазами

2
ЧГК

это какой-то парад хер пойми кого и чего.

4 изображение(коллаж) смахивает попытки свистнуть с балдура 3

1
Mr Merlegant

Ублюдков каких то нагенерили… ни одного приятного на внешность персонажа. Понятно что все люди разные , что создание будет в наших руках но вроде как эстетика лучше продается, могли бы и поизящнее лица показать

1
Lazy Mutton

После всего сомнительного маркетинга игры, когда игра провалится по продажам, разработчики опять будут винить игровое сообщество?)

1
Пользователь ВКонтакте

Шо с лицом :D // Dont Biten

1
Пользователь ВКонтакте

Разработчики представили уникальную настройку "ботекс" в их уникальном графическом редакторе) // Евгений Гаврилов

0
malars0

почему-то хочется максимально жестоко прикончить их выстрелом из дробовика в лицо из жалости... какие то такие эмоции вызывает

1
AlexFoRestor

разработчиков?

0
Кей Овальд

Они точно хотят продать свою игру?

1
Magnusss

треш палаты номер 7

1
пекабир

вот бы в 2025 флексить редактором в коридорной бродилке

0
IcyBarret

инклюзивненько

0
AndralStormborn

Фу. И как теперь это развидеть?

0
vertehwost

мм грибы, теперь понятно че они там принимали

0
yariko ookami

Согласен. Потому грибы надо брать в проверенных торговых сетях, а не у грибников-новичков на базаре!

0
Grognac

такой вот будет Цири в Ведьмаке 4 🤣

0
Авраам Линкольн

Но-но, любезный, даже эти персонажи, что на картинке сверху симпатичнее Цыря из Лесбака 4! А все потому, что они сделаны уродами просто по приколу, в отличии от Цыря, которого изуродовали в угоду фем-повестки и Свит Бейби!

2
UnwillingJiro

Это точно разрабы сделали? Мне трудно представить, как они с серьёзным лицом демонстрируют такую жирноту

0
Janekste

Разнообразие уродцев впечатляет. Редактор однозначно лучше, чем в DA Veilguard. Авось действительно можно собрать кого захочешь и, я надеюсь, не только зоопарк уродцев. Баланс скриншотов меня немного напрягает в том плане, что уродцев много, а просто нормальных лиц почти нет.

и никаких ограничений в этом плане не будет

Однако, если в редакторе не будет возможности сделать большую грудь, тогда редактор меня разочарует. Потому что редактор здорового человека не должен ограничивать тебя в мелочах, которые были стандартом игровых редакторов ещё лет 20 назад. Вспоминая редактор Saint Row 2, который буквально позволял делать вообще ВСЁ... но теперь в современных редакторах персонажей, особенно от западных разрабов, почему-то куча ограничений. Самое главное ограничение на размер грудив современных играх запада. Это что за дискриминация? Или запад хочет сказать, что с большой грудью женщин не существует?

Ну, посмотрим, врут или правду говорят, что ограничений не будет и сможем создать в Avoved кого-угодно. Размер груди - это первое, что я проверю в редакторе на предмет ограничений...

0
ДаДжи

уродство пытаются сделать модным,поэтому его не стыдятся,а выпячивают на показ

0
vegaryok

Элла Пернелл теперь и до сюда добралась?)

0
Unicorling

Это какой то Обливион

0
Skessa

Опыт The Veilguard, когда все форсили того по приколу нарисованного страшенного дурачка-кунари, ничему не научил? Показывать в первую очередь и крупным планом лучше привлекательные лица, а не разноцветный цирк уродов и не транс-девиц после неудачной пластики. А то скажут, что нормальных в этом редакторе и не сделать. И что это за кислотные люди-грибы? Если богоподобные, то они же могут выглядеть по-разному, почему они все похожи на жертв кордицепса?

0
JKarter

Пи здец

0
ОТСТУПНИК Style

показали некоторые из своих творений

прочитал "тварей"

0
Imnogamer

Я хоть и не играю в подобное давно уж, но по всему видно, что некоторым лишь бы что-нибудь обосрать, или по заказу действуют. Ну, не спецом ли таких уродцев в редакторе понасоздавали.. Игра эта ваша не вышла ещё, а уже такой негатив. Вы подождите, может там откровений каких полно будет, может сюжет в коей-то веки завезли.. Всё равно не покупать же. Нафиг самому себе спойлерить.. Релизнётся данное творение в зелёной барахолке и зацените, кому надо.

-2
-zotik-

Где там сабля со свом майкрософт готовит кучу классных игр)))

-3
Константин335

Я так понимаю скрины не от разработчиков, а от каких то троллей. Как и все новости на ПГ, раньше было лучше, а теперь сайт превращается в помойку, и все благодаря токсичным пользователям, и вот таким которые постят такие новости

-6
Mr.DOOM

Это скрины от разрабов.

1