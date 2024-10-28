Релизная версия Avowed покажет гораздо больше ролевой свободы, чем было продемонстрировано в демо

Obsidian обещает, что полная версия Avowed предложит игрокам гораздо больше свободы в ролевом выборе, чем это показано в демо-версии. Многие журналисты, протестировавшие демо, остались разочарованы ограниченными вариантами выбора.
Однако геймдиректор Avowed Кэрри Патель заверила, что все увиденное в демо всего лишь один из множества вариантов отыгрыша. Например, если игрок захочет встать на путь антигероя, он сможет последовательно отыгрывать такого персонажа, избегая помощи другим.
Кроме того, каждое, даже незначительное, решение будет «суммироваться» и в конечном итоге определять, кем будет игрок в этом мире. События и их последствия будут зависеть от предыдущих действий: например, сложная битва до встречи с NPC может оставить персонажа без зелий, и помочь раненому просто не получится. Помимо этого, игрокам предстоит делать крупные выборы, такие как выбор фракции для поддержки.
Полноценный релиз Avowed состоится 18 февраля 2025 года для PC и Xbox Series.
Людям нужна хорошая игра в которую интересно играть, а не просто игра, где можно делать выбор, который часто ничего не даёт.
выбор без выбора)
Это же все равно Осидианы и от их подчерка не деться, потому в общих чертах должна быть понятна структура повествований и связка с геймплеем.
Это уже давно не тот обсидиан, который делал изометрические рпг там сейчас работают нытики, который того не могут, это у них сложно, а тут них лапки.
Вот это да, вот это ролплей, выбор и погружение. Никогда такого не было и вот опять.
Т.е с боевой системой они ничего не делали и она всё ещё будет околопошаговой мобилкой?
Зря следующем году в этом в плане с RPG тухло, вполне могли стать игрой года этом жанре.
Очень жду, крутая будет игра)
Всегда считал обсидиан младшей версией биоваров. Сейчас обе не внушают доверия. Жаль что Avowed перенесли, интересно было бы сравнить с новой dragon age на релизе
Обсиды как и прочие студии держались на лидере, и когда лидер сходит с ума или вылетает из компании - то ничего кроме тупого паразитирования не выходит.
Они никогда не были младшей версией биотварей. Во времена Нормальных последних они обе делали хорошие игры, а тот же НВН 2 лучше, чем 1 часть от биоваров, так же и КоТОР 2 во многом (пусть и не во всем) лучше, чем 1. Ну и обсидианы какое-то время были живы, когда биотвары скатились. А сейчас да, у них есть общее - они обе рип. Нет веры ни 1, ни другим.
Как раз в демо свободы они ноль показали.. все 3 класса проходили уровень абсолютно одинаково, только били разным оружием. Вот это дико расстроило.