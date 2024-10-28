Релизная версия Avowed покажет гораздо больше ролевой свободы, чем было продемонстрировано в демо

Obsidian обещает, что полная версия Avowed предложит игрокам гораздо больше свободы в ролевом выборе, чем это показано в демо-версии. Многие журналисты, протестировавшие демо, остались разочарованы ограниченными вариантами выбора.

Однако геймдиректор Avowed Кэрри Патель заверила, что все увиденное в демо всего лишь один из множества вариантов отыгрыша. Например, если игрок захочет встать на путь антигероя, он сможет последовательно отыгрывать такого персонажа, избегая помощи другим.

Кроме того, каждое, даже незначительное, решение будет «суммироваться» и в конечном итоге определять, кем будет игрок в этом мире. События и их последствия будут зависеть от предыдущих действий: например, сложная битва до встречи с NPC может оставить персонажа без зелий, и помочь раненому просто не получится. Помимо этого, игрокам предстоит делать крупные выборы, такие как выбор фракции для поддержки.

Полноценный релиз Avowed состоится 18 февраля 2025 года для PC и Xbox Series.