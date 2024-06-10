Ролевая игра Avowed от Obsidian выйдет в ноябре

Obsidian объявила, что ее предстоящая экшен-RPG Avowed выйдет на Xbox Series X|S и ПК в Steam 12 ноября 2024 года.
Кэрри Патель, игровой директор, и команда сказали следующее:
«Последние несколько месяцев в Obsidian Entertainment были динамичными и захватывающими. С тех пор, как мы увидели вас на Xbox Developer Direct в январе, мы были заняты подготовкой Avowed к выпуску 12 ноября 2024 года. Сегодня мы рады представить наш первый в истории сюжетный трейлер на Xbox Games Showcase 2024 и поговорить с вами подробнее о том, чем мы поделились».
Действие Avowed происходит в мире Эора из франшизы Pillars of Eternity, где игроки являются посланниками далекой земли Аэдир. Здесь вы расследуете слухи о некой чуме, распространяющейся по Живым Землям, а также о возможной личной связи, секретах и других опасностях, которые потенциально могут уничтожить всех и каждого.
Живые Земли имеют разнообразные биомы и экосистемы и разнообразную игровую систему с мечами, заклинаниями, оружием и щитами. Кроме того, игроки могут рассчитывать на нескольких спутников, состоящих из многих видов. Каждый из них усиливает присутствие уникальных навыков, выбора игрока и последствий, которые лежат в основе Avowed.
тоже заметили?)
Требую капитана
звезда давида же
тьфу ты, я думал пасхалка на их игры
да это понятно, но не отменяет факта) забавно видеть это в выдуманной вселенной