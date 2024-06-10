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Avowed Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8 222 оценки

Ролевая игра Avowed от Obsidian выйдет в ноябре

monk70
Новости

Obsidian объявила, что ее предстоящая экшен-RPG Avowed выйдет на Xbox Series X|S и ПК в Steam 12 ноября 2024 года.

Кэрри Патель, игровой директор, и команда сказали следующее:

«Последние несколько месяцев в Obsidian Entertainment были динамичными и захватывающими. С тех пор, как мы увидели вас на Xbox Developer Direct в январе, мы были заняты подготовкой Avowed к выпуску 12 ноября 2024 года. Сегодня мы рады представить наш первый в истории сюжетный трейлер на Xbox Games Showcase 2024 и поговорить с вами подробнее о том, чем мы поделились».

Действие Avowed происходит в мире Эора из франшизы Pillars of Eternity, где игроки являются посланниками далекой земли Аэдир. Здесь вы расследуете слухи о некой чуме, распространяющейся по Живым Землям, а также о возможной личной связи, секретах и ​​других опасностях, которые потенциально могут уничтожить всех и каждого.

Живые Земли имеют разнообразные биомы и экосистемы и разнообразную игровую систему с мечами, заклинаниями, оружием и щитами. Кроме того, игроки могут рассчитывать на нескольких спутников, состоящих из многих видов. Каждый из них усиливает присутствие уникальных навыков, выбора игрока и последствий, которые лежат в основе Avowed.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Talendor3

тоже заметили?)

0
Unicorling

Требую капитана

0
Talendor3 Unicorling

звезда давида же

0
Комментарий удален
Unicorling Talendor3

тьфу ты, я думал пасхалка на их игры

0
Talendor3 paupaup uuup

да это понятно, но не отменяет факта) забавно видеть это в выдуманной вселенной

0