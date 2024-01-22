Ролевой экшен Avowed помогают делать авторы The Callisto Protocol и The Sims 4

Интригующая ролевая игра Avowed с видом от первого лица находится под надежным руководством опытной команды разработчиков студии Obsidian Entertainment, которая подарила нам Fallout: New Vegas, The Outer Worlds и множество других замечательных игр. Студия работает над игрой, как минимум уже четыре года, и все это время в создании этого амбициозного проекта ей помогает дополнительная команда разработчиков, состоящая из ветеранов игровой индустрии.
Как оказалось, к созданию Avowed привлечена дополнительная студия. Основной команде Obsidian Entertainment в разработке помогает команда из Skylight Collective, которая ранее успела хорошо себя проявить и помочь в создании The Sims 4, недавнего хоррора The Callisto Protocol и ряда других игр.
Сообщается, что Skylight Collective выступает в качестве вспомогательной студии разработчиков. На их команде лежит художественное оформление, дизайн и проработка некоторых локаций, в то время как Obsidian Entertainment работает над сюжетом, геймплейными механиками и персонажами.
Студия Skylight Collective параллельно работает над другими потенциальными хитами. В портфолио команды уже выделяется создание необычного приключенческого экшена South of Midnight и адвенчуры Towerborne.
Теперь понятно почему боевка такая всратая
"Skylight Collective, которая ранее успела хорошо себя проявить"
Хорошо, серьёзно?
половина скринов прикольно выглядит, другая как трешак
Теперь понятно почему игра выглядит, как мультяшная блевня.
Это в принципе многое обьесняет