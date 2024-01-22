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Avowed Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 188 оценок

Ролевой экшен Avowed помогают делать авторы The Callisto Protocol и The Sims 4

Gutsz
Новости

Интригующая ролевая игра Avowed с видом от первого лица находится под надежным руководством опытной команды разработчиков студии Obsidian Entertainment, которая подарила нам Fallout: New Vegas, The Outer Worlds и множество других замечательных игр. Студия работает над игрой, как минимум уже четыре года, и все это время в создании этого амбициозного проекта ей помогает дополнительная команда разработчиков, состоящая из ветеранов игровой индустрии.

Как оказалось, к созданию Avowed привлечена дополнительная студия. Основной команде Obsidian Entertainment в разработке помогает команда из Skylight Collective, которая ранее успела хорошо себя проявить и помочь в создании The Sims 4, недавнего хоррора The Callisto Protocol и ряда других игр.

Сообщается, что Skylight Collective выступает в качестве вспомогательной студии разработчиков. На их команде лежит художественное оформление, дизайн и проработка некоторых локаций, в то время как Obsidian Entertainment работает над сюжетом, геймплейными механиками и персонажами.

Студия Skylight Collective параллельно работает над другими потенциальными хитами. В портфолио команды уже выделяется создание необычного приключенческого экшена South of Midnight и адвенчуры Towerborne.

-1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
nodas

Теперь понятно почему боевка такая всратая

4
Кей Овальд

"Skylight Collective, которая ранее успела хорошо себя проявить"
Хорошо, серьёзно?

3
Wolfenstein

половина скринов прикольно выглядит, другая как трешак

1
ZER0 T0LERANCE
Ролевой экшен Avowed помогают делать авторы The Sims 4

Теперь понятно почему игра выглядит, как мультяшная блевня.

0
Joe Grim

Это в принципе многое обьесняет

0