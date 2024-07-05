Романтика в играх должна быть очень хорошо проработана, иначе от нее лучше отказаться, считают в Obsidian

Во многих современных RPG у игроков зачастую есть возможность романтических отношений с товарищами по отряду. Однако в долгожданной Avowed от Obsidian такой возможности не будет.
В ней будет возможность сблизиться с товарищами по отряду, но это никогда не перерастет в романтические отношения. По словам директора Кэрри Пател, чтобы добавить в игру романтические отношения, их необходимо тщательно проработать, а это значит, и ресурсы уйдут из других областей, и время разработки Avowed увеличится еще больше.
В Avowed нет никакой романтики. Я знаю, что многие игроки ее любят, и это то, о чем мы очень серьезно говорили и рассматривали инвестиции, необходимые для ее создания. Мы хотели убедиться, что если мы добавим в игру романтику, то у нас будет и не менее значимый неромантический путь.
Если учесть, как много мы вложили в наших компаньонов как в персонажей, которые действительно связаны с главной историей, чего не было во многих наших предыдущих играх, мы хотели убедиться, что если уж и делать романтику, то делать ее правильно - или не делать вовсе. В случае с Avowed было решено сосредоточиться на других аспектах наших компаньонов.
Avowed пока не имеет даты выхода, но она выйдет на PC и Xbox Series S|X позднее в этом году, а также будет доступна в Game Pass.
нихера не понятно, переводчик.
кого "его"?
Я открою галактику, но можно просто запилить бордель. И с романтикой мучится не надо и игра останется проработанной
Не вижу минусов
Так просто проработайте ее, а не отказывайтесь если это вызвало сложности.
Чот везде, где видел эту "романтику", она исчезающе редко когда шагала дальше линейного увеличения условного параметра "привязанности" через какие-нибудь опять же линейные квесты-диалоги-подарочки, на вершине которого все, что можно ожидать, это условный "перепихон" и возможно пара убогих бонусов к параметрам.
Так что может в Обсидиане все правильно рассудили.