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Avowed 12.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8 239 оценок

Романтика в играх должна быть очень хорошо проработана, иначе от нее лучше отказаться, считают в Obsidian

Gruz_
Новости

Во многих современных RPG у игроков зачастую есть возможность романтических отношений с товарищами по отряду. Однако в долгожданной Avowed от Obsidian такой возможности не будет.

В ней будет возможность сблизиться с товарищами по отряду, но это никогда не перерастет в романтические отношения. По словам директора Кэрри Пател, чтобы добавить в игру романтические отношения, их необходимо тщательно проработать, а это значит, и ресурсы уйдут из других областей, и время разработки Avowed увеличится еще больше.

В Avowed нет никакой романтики. Я знаю, что многие игроки ее любят, и это то, о чем мы очень серьезно говорили и рассматривали инвестиции, необходимые для ее создания. Мы хотели убедиться, что если мы добавим в игру романтику, то у нас будет и не менее значимый неромантический путь.

Если учесть, как много мы вложили в наших компаньонов как в персонажей, которые действительно связаны с главной историей, чего не было во многих наших предыдущих играх, мы хотели убедиться, что если уж и делать романтику, то делать ее правильно - или не делать вовсе. В случае с Avowed было решено сосредоточиться на других аспектах наших компаньонов.

Avowed пока не имеет даты выхода, но она выйдет на PC и Xbox Series S|X позднее в этом году, а также будет доступна в Game Pass.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Сципидрон

нихера не понятно, переводчик.

кого "его"?

-1
Smusi

Я открою галактику, но можно просто запилить бордель. И с романтикой мучится не надо и игра останется проработанной

-1
Crootoy

Не вижу минусов

-1
Lady_Leda

Так просто проработайте ее, а не отказывайтесь если это вызвало сложности.

-2
smallhell

Чот везде, где видел эту "романтику", она исчезающе редко когда шагала дальше линейного увеличения условного параметра "привязанности" через какие-нибудь опять же линейные квесты-диалоги-подарочки, на вершине которого все, что можно ожидать, это условный "перепихон" и возможно пара убогих бонусов к параметрам.
Так что может в Обсидиане все правильно рассудили.

-4