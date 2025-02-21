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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 772 оценки

"Романы отвлекают от всего остального": геймдиректор Avowed объяснила отсутствие любовных линий в игре

Lunersun
Новости

Как известно, в недавно вышедшей Avowed от Obsidian вообще нет возможности закрутить роман с персонажами. Геймдиректор Кэрри Патель объяснила, что любовные линии просто «отвлекают от всего остального».

А дело тут вот в чём. В разговоре с Райаном Маккафри в его подкасте Патель рассказала, что романтика часто приводит к своеобразному метагеймингу. Игроки вместо естественного общения с персонажами начинают воспринимать отношения как ещё одну игровую механику, которую нужно «прокачать» для получения определённого результата.

«Мы хотели, чтобы отношения с компаньонами были естественными и приятными просто из-за вовлечённости игрока, а не из-за механики романтики», — так объяснила своё решение Кэрри.

Она даже привела пример из предыдущей игры студии — взаимодействие с Парвати в The Outer Worlds, где и без любовных линий получились «искренние и запоминающиеся отношения».

Правда, ещё до выхода игры в Obsidian называли и более прозаичную причину — романтические линии это «слишком трудоёмкая работа», требующая дополнительных ресурсов. Так что, видимо, решение было принято как из творческих соображений, так и из чисто практических.

-28
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Lamstors

Просто игра кал. Факты

24
Nodas

и именно поэтому у компаньонов есть романы с нпс, а некоторым даже помогаем, а с гг нет, где логика ?

22
FretfulDoctor
и именно поэтому у компаньонов есть романы с нпс, а некоторым даже помогаем, а с гг нет,

Тот самый случай когда разработчики делают из твоего перса куколда.

18
Marco Pufkin FretfulDoctor

Нилу Драмкману такое бы понравилось.

4
luVol

Зато чужие романы в игре не отвлекают)

13
Mr Malfoy

Avowed качеством хуже, чем 19 летний Oblivion...😶

9
Wlados3d

Не понимаю, почему Обливион и Авовед сравнивают. Обливион - это РПГ песочница, а Авовед сделана в жанре соевая параша. Как видим, это абсолютно разные жанры

7
Spillik

ы-ы-ы вещы не бъются, тупая ыгра ы-ы-ы

-8
Dementor

Все упростили чтобы ты не отвлекался от сюжета, а-то будешь тупо стрелы в небо посылать, столы бить)))

3
Kenn1y

Когда увидел данное сравнение в соседней теме, практически желание пробовать пропало, понятно, что условности, но не на столько же.

0
Talendor3

Современные разрабы становятся больше похожи на политиков - ищут новые способы оправданий своей некомпетентности и безалаберности

7
Dementor

Тупая отмазка....

7
СергейВетер

Ага, а игры отвлекают от жизни)))

6
LogaN94

Хоть какая то интерактивность мира и интересные диалоги, от которых не хочется спать, видимо тоже отвлекали. Какие же Обсидиана стали жалкие.

6
OculusMortem

Сайд-квесты на чужие романы аще не отвлекают, ага. Повестка аще не отвлекает, ага.

4
Генерал Анатолий

Ну правильно, а где вы видели, чтобы грибы флиртовали?

3
avegred

Было бы там интересное "всё остальное"

1
Алекс Рейлор

)

1
Klaus Mortan

Было бы от чего отвлекать XD

1
Пользователь ВКонтакте

ну, судя по обзорам, в этой игре вообще ничего не отвлекает от... а от чего? Там ничего и нет-то. Ну просто вообще ничего. Механики и фичи, которые ожидаешь увидеть, просто потому что они казалось бы само собой разумеющееся упрощены настолько, что проигрывают играм 20-ти летней давности (привет обливион). Сюжет унылейший, романов крутить нельзя (да и с кем? ). Это короче как Смута, только от обсиданов 😂🤣 // Вячеслав Мазовецкий

1
ailektro77

Дл Смуты всё ещё очень далеко. Это скорее эдакая Greedfall. Мб чуть получше, хз какие там у них бюджеты в соотношении, но играется очень похоже. Оч средняя игра короче, но калом её назвать уж никак нельзя

-1
Ceiv

Я давно поняла и говорила, что обсидиан вообще не умеют романы прописывать. Хотя казалось бы, одни женщины там заседают. А вот поди ж, совсем не курлыкают.

1
MadPyramus

Женщины делают романы для женщин. Напридумают 50 оттенков, что проще вырезать совсем, чем цензурировать до унылого огрызка.

0
smallhell

Ну так впишите эту шромантику в сюжет и геймплей.
- "Не-не-не, сложна-сложна! Просто вырежем, вот еще голову ломать над тем, что бы придумать что-то новое и интересное для игры."

1
Темный-Властелин

ну отвлекался ты в балде на потрахушки на пару мин и то, чтоб член вытереть после дрочки, это не оправдание не делать их в игре, так и скажите, настолько боялись критики, что просто удалили

0
Кей Овальд

Ага, это было просто сложная менханика, которую знаменитая студия просто не потянет. Как и физику воды, видимо.

0
MalevolentGalileo

абсолютно правильно говорит... романы крутить надо в реальной жизни, а фап контента и в других местах предостаточно и более качественного\подходящего для этого...

-16