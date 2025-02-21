"Романы отвлекают от всего остального": геймдиректор Avowed объяснила отсутствие любовных линий в игре

Как известно, в недавно вышедшей Avowed от Obsidian вообще нет возможности закрутить роман с персонажами. Геймдиректор Кэрри Патель объяснила, что любовные линии просто «отвлекают от всего остального».
А дело тут вот в чём. В разговоре с Райаном Маккафри в его подкасте Патель рассказала, что романтика часто приводит к своеобразному метагеймингу. Игроки вместо естественного общения с персонажами начинают воспринимать отношения как ещё одну игровую механику, которую нужно «прокачать» для получения определённого результата.
«Мы хотели, чтобы отношения с компаньонами были естественными и приятными просто из-за вовлечённости игрока, а не из-за механики романтики», — так объяснила своё решение Кэрри.
Она даже привела пример из предыдущей игры студии — взаимодействие с Парвати в The Outer Worlds, где и без любовных линий получились «искренние и запоминающиеся отношения».
Правда, ещё до выхода игры в Obsidian называли и более прозаичную причину — романтические линии это «слишком трудоёмкая работа», требующая дополнительных ресурсов. Так что, видимо, решение было принято как из творческих соображений, так и из чисто практических.
Просто игра кал. Факты
и именно поэтому у компаньонов есть романы с нпс, а некоторым даже помогаем, а с гг нет, где логика ?
Тот самый случай когда разработчики делают из твоего перса куколда.
Нилу Драмкману такое бы понравилось.
Зато чужие романы в игре не отвлекают)
Avowed качеством хуже, чем 19 летний Oblivion...😶
Не понимаю, почему Обливион и Авовед сравнивают. Обливион - это РПГ песочница, а Авовед сделана в жанре соевая параша. Как видим, это абсолютно разные жанры
ы-ы-ы вещы не бъются, тупая ыгра ы-ы-ы
Все упростили чтобы ты не отвлекался от сюжета, а-то будешь тупо стрелы в небо посылать, столы бить)))
Когда увидел данное сравнение в соседней теме, практически желание пробовать пропало, понятно, что условности, но не на столько же.
Современные разрабы становятся больше похожи на политиков - ищут новые способы оправданий своей некомпетентности и безалаберности
Тупая отмазка....
Ага, а игры отвлекают от жизни)))
Хоть какая то интерактивность мира и интересные диалоги, от которых не хочется спать, видимо тоже отвлекали. Какие же Обсидиана стали жалкие.
Сайд-квесты на чужие романы аще не отвлекают, ага. Повестка аще не отвлекает, ага.
Ну правильно, а где вы видели, чтобы грибы флиртовали?
Было бы там интересное "всё остальное"
)
Было бы от чего отвлекать XD
ну, судя по обзорам, в этой игре вообще ничего не отвлекает от... а от чего? Там ничего и нет-то. Ну просто вообще ничего. Механики и фичи, которые ожидаешь увидеть, просто потому что они казалось бы само собой разумеющееся упрощены настолько, что проигрывают играм 20-ти летней давности (привет обливион). Сюжет унылейший, романов крутить нельзя (да и с кем? ). Это короче как Смута, только от обсиданов 😂🤣 // Вячеслав Мазовецкий
Дл Смуты всё ещё очень далеко. Это скорее эдакая Greedfall. Мб чуть получше, хз какие там у них бюджеты в соотношении, но играется очень похоже. Оч средняя игра короче, но калом её назвать уж никак нельзя
Я давно поняла и говорила, что обсидиан вообще не умеют романы прописывать. Хотя казалось бы, одни женщины там заседают. А вот поди ж, совсем не курлыкают.
Женщины делают романы для женщин. Напридумают 50 оттенков, что проще вырезать совсем, чем цензурировать до унылого огрызка.
Ну так впишите эту шромантику в сюжет и геймплей.
- "Не-не-не, сложна-сложна! Просто вырежем, вот еще голову ломать над тем, что бы придумать что-то новое и интересное для игры."
ну отвлекался ты в балде на потрахушки на пару мин и то, чтоб член вытереть после дрочки, это не оправдание не делать их в игре, так и скажите, настолько боялись критики, что просто удалили
Ага, это было просто сложная менханика, которую знаменитая студия просто не потянет. Как и физику воды, видимо.
абсолютно правильно говорит... романы крутить надо в реальной жизни, а фап контента и в других местах предостаточно и более качественного\подходящего для этого...