"Романы отвлекают от всего остального": геймдиректор Avowed объяснила отсутствие любовных линий в игре

Как известно, в недавно вышедшей Avowed от Obsidian вообще нет возможности закрутить роман с персонажами. Геймдиректор Кэрри Патель объяснила, что любовные линии просто «отвлекают от всего остального».

А дело тут вот в чём. В разговоре с Райаном Маккафри в его подкасте Патель рассказала, что романтика часто приводит к своеобразному метагеймингу. Игроки вместо естественного общения с персонажами начинают воспринимать отношения как ещё одну игровую механику, которую нужно «прокачать» для получения определённого результата.

«Мы хотели, чтобы отношения с компаньонами были естественными и приятными просто из-за вовлечённости игрока, а не из-за механики романтики», — так объяснила своё решение Кэрри.

Она даже привела пример из предыдущей игры студии — взаимодействие с Парвати в The Outer Worlds, где и без любовных линий получились «искренние и запоминающиеся отношения».

Правда, ещё до выхода игры в Obsidian называли и более прозаичную причину — романтические линии это «слишком трудоёмкая работа», требующая дополнительных ресурсов. Так что, видимо, решение было принято как из творческих соображений, так и из чисто практических.