Слух: Obsidian продолжает работу над Avowed 2 после отмены

Несмотря на сообщения об отмене Avowed 2, в студии Obsidian Entertainment якобы продолжается работа над проектом. Об этом рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ранее первым сообщивший о смене приоритетов студии после масштабной реструктуризации Xbox.

По словам Шрайера, над игрой по-прежнему трудится небольшая команда разработчиков. Пока основная часть сотрудников готовится к работе над новой Fallout, эта группа продолжает развивать Avowed 2 в надежде, что проект все же получит «зеленый свет».

Журналист утверждает, что разработка сиквела находится на более продвинутой стадии, чем можно было ожидать спустя всего год после релиза первой части. Именно поэтому в Obsidian рассчитывают довести игру до состояния, при котором руководству Xbox будет проще одобрить завершение разработки, поскольку дополнительные затраты окажутся минимальными.

Официально Microsoft и Obsidian эту информацию пока не подтверждали. Напомним, первая Avowed вышла в феврале 2025 года на Xbox Series X|S, PC и позже на PlayStation 5, получив в среднем около 80 баллов на Metacritic и в целом положительные отзывы критиков.