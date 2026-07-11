Слух: Obsidian продолжает работу над Avowed 2 после отмены

Несмотря на сообщения об отмене Avowed 2, в студии Obsidian Entertainment якобы продолжается работа над проектом. Об этом рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ранее первым сообщивший о смене приоритетов студии после масштабной реструктуризации Xbox.
По словам Шрайера, над игрой по-прежнему трудится небольшая команда разработчиков. Пока основная часть сотрудников готовится к работе над новой Fallout, эта группа продолжает развивать Avowed 2 в надежде, что проект все же получит «зеленый свет».
Журналист утверждает, что разработка сиквела находится на более продвинутой стадии, чем можно было ожидать спустя всего год после релиза первой части. Именно поэтому в Obsidian рассчитывают довести игру до состояния, при котором руководству Xbox будет проще одобрить завершение разработки, поскольку дополнительные затраты окажутся минимальными.
Официально Microsoft и Obsidian эту информацию пока не подтверждали. Напомним, первая Avowed вышла в феврале 2025 года на Xbox Series X|S, PC и позже на PlayStation 5, получив в среднем около 80 баллов на Metacritic и в целом положительные отзывы критиков.
тупо по инерции
Абоба.
А я напоминаю, что Майкрософт уволила 1600 дармоедов сразу, и 1600 уволит в течение года, если они продолжат заниматься малоинтересной фигнёй, по вайбу им это, или нет.
"Абоба" конечно выглядит перспективней "Оитер Ворлда", но сильно сомневаюсь что мелкософтские барыги вообще про неё помнят, сосредоточив всё своё внимание на дойной корове в лице "Фолаута".
Жаль только, что ещё одной "небольшой команды разработчиков" не нашлось чтобы делать новый "Шэдоуран" - у дурачков есть возможность за недорого сделать кассовую двухмерную игру, но они ею не пользуются...