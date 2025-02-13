Состоялся ранний релиз Avowed от Obsidian Entertainment - PC-версия уже появилась в сети

Только что состоялся ранний релиз ролевой игры Avowed от студии Obsidian Entertainment и компании Microsoft - игра стала доступна владельцам Premium-издания. PC-версия игры вышла без защиты и уже была выложена в сеть группой FLT.

Действие Avowed разворачивается в фэнтезийном мире Эора, где ранее происходили события популярной RPG-серии Pillars of Eternity. Игрок управляет представителем воинственного Аэдирского королевства, ведущего бесконечные войны с соседними народами.

Avowed получила неплохие оценки критиков: средняя оценка игры на Metacritic составила 80 баллов, а на Opencritic - 81 балл. Игра вышла на PC и Xbox Series X/S. Общий релиз Avowed состоится 18 февраля.