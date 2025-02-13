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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.5 495 оценок

Состоялся ранний релиз Avowed от Obsidian Entertainment - PC-версия уже появилась в сети

AceTheKing

Только что состоялся ранний релиз ролевой игры Avowed от студии Obsidian Entertainment и компании Microsoft - игра стала доступна владельцам Premium-издания. PC-версия игры вышла без защиты и уже была выложена в сеть группой FLT.

Действие Avowed разворачивается в фэнтезийном мире Эора, где ранее происходили события популярной RPG-серии Pillars of Eternity. Игрок управляет представителем воинственного Аэдирского королевства, ведущего бесконечные войны с соседними народами.

Avowed получила неплохие оценки критиков: средняя оценка игры на Metacritic составила 80 баллов, а на Opencritic - 81 балл. Игра вышла на PC и Xbox Series X/S. Общий релиз Avowed состоится 18 февраля.

-7
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
SexualHarassmentPanda

Погнали

43
Комментарий удален
DishonestLythronax DarkNezias_Gebeine

Это скрин от разрабов, когда они возможностями редактора хвалились.

3
DarkNezias_Gebeine DishonestLythronax

тю,я уж подумал мусье уже шпилит.

2
ZAUSA

Удачи...

2
ObscureDarian ZAUSA

Надо было гифки поставить где индусы без аквалангов чистят колодцы полные го***

0
slim108

Глянул немного у стримеров и честно говоря нет вообще никакого желания в нее играть, хотя люблю игры от первого лица по магическим мирам. Ждал ее в начале, но как начали появляться видосы появились сильные сомнения, а сейчас перешли в уверенность что не мое. Стиль графики с моей точки зрения ужасен, спецэффекты вспышек от атак по врагу не к месту имхо, боевка так себе, открытого мира нет полноценного и это не все минусы. Если кто-то сможет получить удовольствие от этой игры - здорово, но я лично нет.

7
Лидер 666 Racist

Там открытый мир разделенный на регионы, а активности, пещер, секретов, там просто завались, что ещё надо

0
Александр Душкин Лидер 666 Racist

Да тут по большей части все такие. Все плохо. Всегда.Он даже не играл, просто стрим посмотрел...

0
NewKidsTurbo

Буква Ю

5
Деиман

эх жаль началось этот тренд с этими играй на 5 дней раньше.. вижу что большинство начали так делать..

1
-zotik-

Да вроде он сто лет уже

6
Деиман -zotik-

вроде побольшей части в делюксах было плюшки а не ранний доступ к игре?

2
Tommy.

вроде пишут первая UE5 игра с хорошей оптимизацией, удивительно, что до остального хз

1
Listoman

Ну как хорошая, 45 фпс на 4090)

1
Tommy. Listoman

кто-то написал на заборе что 100 фепесаф на 4080, а я поверил

-1
Tanaell Tommy.

Разрешение не уточнил) Он на 4080 возможно на fhd сидит, может еще и dlss врубил)

0
pudovik1704

Звиздят,оптимизация дно,на 4070super еле работает...

-1
jax baron

уже взломали, Avowed-FLT Size: 76 GB

0
ZombaKenny

где?

0
Da1F1

что-то я на рутрекаре не вижу

0
jax baron Da1F1

и правильно только взломали

0
Dansk_Jarl ZombaKenny

На игрухе есть

0
Da1F1 Dansk_Jarl

ну как то хочется с проверенного сайта качать, без вирусов, плюс когда я писал и на игрухе не было

1
Krio_ru

Жесть там на твитче сейчас челики таких фриков создают 🤣

0
ZombaKenny

да такие прям забавные)

3
LunarEquestrianOriginal64

Это радужная повестка, щас видел ролик где появляется редактор персонажей, ну вот таких он предлагает:

Там также 3 пункта "самоопределения". Короче в топку, глаза бы мои не смотрели. А я ещё обрадовался что они загибаются в самом рассаднике, вы понимаете о чём я.

0
Megido LunarEquestrianOriginal64

и чё не так в редакторе? можешь прямо и конкретно написать, а не просто кинуть фотку и написать что всё плохо?

-2
TRADS80

Пресса хвалит, ну а мы качаем.

0
VIGITAL1

Ну как игра то ?Нравится хоть кому ?

0
Лидер 666 Racist

мне понравилась, да не 10 баллов как кдс2, на 6-7 точно, уже вторую локацию зачищаю)

-7
Adam55 Лидер 666 Racist

Кдс2 на 10 балов? Совсем плохо с головой? И это не оскорбление, а искреннее беспокойство

0
Пользователь ВКонтакте

...и покупателям из зелёного стима😀 // Бо Бёр

-1
Floww

пока нет на торрентах :(

-2
My life is a game

есть

качай

0
A E

есть..

0
Floww My life is a game

да вчера скорости не было, 30% скачал и дропнул, с утра закачал все норм, седня поиграю)

0
DarkNezias_Gebeine

а шо там по дремуво?

-3
Деиман

нету

1
jax baron

уже взломали

0
DarkNezias_Gebeine jax baron

та там и взламывать нечего - раз дремувы нет.

2
bohdan2015

И уже провалилась:?)

-5