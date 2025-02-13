Состоялся ранний релиз Avowed от Obsidian Entertainment - PC-версия уже появилась в сети

Только что состоялся ранний релиз ролевой игры Avowed от студии Obsidian Entertainment и компании Microsoft - игра стала доступна владельцам Premium-издания. PC-версия игры вышла без защиты и уже была выложена в сеть группой FLT.
Действие Avowed разворачивается в фэнтезийном мире Эора, где ранее происходили события популярной RPG-серии Pillars of Eternity. Игрок управляет представителем воинственного Аэдирского королевства, ведущего бесконечные войны с соседними народами.
Avowed получила неплохие оценки критиков: средняя оценка игры на Metacritic составила 80 баллов, а на Opencritic - 81 балл. Игра вышла на PC и Xbox Series X/S. Общий релиз Avowed состоится 18 февраля.
Погнали
Это скрин от разрабов, когда они возможностями редактора хвалились.
тю,я уж подумал мусье уже шпилит.
Удачи...
Надо было гифки поставить где индусы без аквалангов чистят колодцы полные го***
Глянул немного у стримеров и честно говоря нет вообще никакого желания в нее играть, хотя люблю игры от первого лица по магическим мирам. Ждал ее в начале, но как начали появляться видосы появились сильные сомнения, а сейчас перешли в уверенность что не мое. Стиль графики с моей точки зрения ужасен, спецэффекты вспышек от атак по врагу не к месту имхо, боевка так себе, открытого мира нет полноценного и это не все минусы. Если кто-то сможет получить удовольствие от этой игры - здорово, но я лично нет.
Там открытый мир разделенный на регионы, а активности, пещер, секретов, там просто завались, что ещё надо
Да тут по большей части все такие. Все плохо. Всегда.Он даже не играл, просто стрим посмотрел...
Буква Ю
эх жаль началось этот тренд с этими играй на 5 дней раньше.. вижу что большинство начали так делать..
Да вроде он сто лет уже
вроде побольшей части в делюксах было плюшки а не ранний доступ к игре?
вроде пишут первая UE5 игра с хорошей оптимизацией, удивительно, что до остального хз
Ну как хорошая, 45 фпс на 4090)
кто-то написал на заборе что 100 фепесаф на 4080, а я поверил
Разрешение не уточнил) Он на 4080 возможно на fhd сидит, может еще и dlss врубил)
Звиздят,оптимизация дно,на 4070super еле работает...
уже взломали, Avowed-FLT Size: 76 GB
где?
что-то я на рутрекаре не вижу
и правильно только взломали
На игрухе есть
ну как то хочется с проверенного сайта качать, без вирусов, плюс когда я писал и на игрухе не было
Жесть там на твитче сейчас челики таких фриков создают 🤣
да такие прям забавные)
Это радужная повестка, щас видел ролик где появляется редактор персонажей, ну вот таких он предлагает:
Там также 3 пункта "самоопределения". Короче в топку, глаза бы мои не смотрели. А я ещё обрадовался что они загибаются в самом рассаднике, вы понимаете о чём я.
и чё не так в редакторе? можешь прямо и конкретно написать, а не просто кинуть фотку и написать что всё плохо?
Пресса хвалит, ну а мы качаем.
Ну как игра то ?Нравится хоть кому ?
мне понравилась, да не 10 баллов как кдс2, на 6-7 точно, уже вторую локацию зачищаю)
Кдс2 на 10 балов? Совсем плохо с головой? И это не оскорбление, а искреннее беспокойство
...и покупателям из зелёного стима😀 // Бо Бёр
пока нет на торрентах :(
есть
качай
есть..
да вчера скорости не было, 30% скачал и дропнул, с утра закачал все норм, седня поиграю)
а шо там по дремуво?
нету
уже взломали
та там и взламывать нечего - раз дремувы нет.
И уже провалилась:?)