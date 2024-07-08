Создатель Pillars of Eternity Джош Сойер приложил руку к разработке Avowed

Avowed от Obsidian на самом деле включает в себя некоторые наработки от уважаемого разработчика RPG Джоша Сойера, что было давним знаком вопроса среди фанатов. В разговоре с VG247 директор по игровому процессу Гейб Парамо рассказал:
С моей точки зрения, в плане игрового процесса Джош более чем проявил себя! Он определенно отличный соавтор. Гримуары и то, какими они получились — в этом большая заслуга Джоша. Так что он определенно отличный соавтор, пытающийся заставить всё это работать и пытающийся убедиться, что мы действительно уважительно относимся к ИС в этом отношении.
Сойер — своего рода звезда в пространстве западных RPG, он работал над такими играми, как Icewind Dale, Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol и Fallout New Vegas. Он также был руководителем проекта и директором игры Pillars of Eternity и ее сиквела Deadfire, создавая мир Эоры, в котором происходит действие Avowed. После неудачных продаж последней игры (несмотря на ее высокое качество), Сойер немного выгорел и решил сосредоточиться на своем небольшом проекте, которым стала отмеченная наградами приключенческая ролевая игра Pentiment. Поклонники задавались вопросом, действительно ли Avowed содержит какой-либо вклад Сойера, и теперь у нас есть ответ.
Между тем, Avowed планируется выпустить осенью 2024 года для ПК и Xbox Series S|X.
Если это будет "улучшенный" Fallout New Vegas, но в Фэнтези сеттинге, то я не против
Да, игра выглядит и играется (судя по роликам) как мод на старющий НВ
Уровень Обсидиан
Включи губозакаточную, будет просто The Outer Worlds в другом сеттинге
лучшая арпиджи 2024 года определена