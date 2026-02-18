Сравнение Avowed для консолей выявляет скромные улучшения на PS5 Pro и преимущества Series X

Digital Foundry опубликовала подробное техническое сравнение Avowed на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X и Xbox Series S, описывая производительность каждой версии консоли и выявляя существенные различия. Анализ описывает в основном традиционное разделение платформ на Unreal Engine 5, с улучшениями, которые носят постепенный, а не кардинальный характер.

На базовой PlayStation 5 и Xbox Series X режим качества обеспечивает 30 кадров в секунду с общими визуальными настройками, включая плотность растительности, качество теней и отражения. Обе консоли используют аппаратные отражения Lumen, выходящие за пределы экранного пространства, хотя они основаны на упрощённой трассированной геометрии по сравнению с версией для ПК. На обеих системах используется динамическое масштабирование разрешения, вероятно, в паре с FSR2, с предполагаемой внутренней целевой частотой разрешения 1440p. Xbox Series X более стабильно достигает этого показателя, в то время как PS5 может немного опускаться ниже него. В режиме качества производительность лучше у Series X, которая поддерживает более ровный профиль времени кадра в 33 миллисекунды, в то время как PS5 демонстрирует более заметные скачки, несмотря на поддержание 30 кадров в секунду.

В режиме производительности различия становятся более очевидными. PS5 уменьшает тени на дальних планах и немного упрощает листву по сравнению с Series X. Масштабирование разрешения также склоняется в пользу Microsoft: тестовые записи показывают, что PS5 работает в разрешении 972p в сценариях, где Series X поддерживает 1080p. Несмотря на эти уменьшения, PS5 часто обеспечивает немного более высокую среднюю частоту кадров, оставаясь ближе к 60 кадрам в секунду в более светлых сценах. Обе системы колеблются между 50 и 60 кадрами в секунду в более требовательных областях. Режим баланса, нацеленный на 40 кадров в секунду, остаётся стабильным на обеих консолях, хотя PS5 снова демонстрирует немного уменьшенное покрытие теней на дальних планах.

Разблокированные режимы вводят необычный контраст. На PS5 разблокированные конфигурации корректно работают с включённым VRR, позволяя режиму производительности превышать 60 кадров в секунду в несложных сценах. На Xbox Series X, как сообщается, разблокированные режимы демонстрируют разрывы изображения даже с включённым VRR, что ограничивает их практичность.

PlayStation 5 Pro, несмотря на то, что позиционируется как улучшенная, обеспечивает сдержанные улучшения. Ограничения разрешения аналогичны Series X, фиксируясь на 1440p в режиме качества и 1080p в режиме производительности. Игра продолжает использовать FSR вместо PSSR, и никакие дополнительные функции трассировки лучей или расширенные возможности Lumen не являются эксклюзивными для Pro. Покрытие теней ставит PS5 Pro между базовой PS5 и Series X, в то время как режим производительности выигрывает от более плавной передачи кадров. Однако визуальные улучшения остаются ограниченными.

Xbox Series S работает с более агрессивным масштабированием разрешения и сниженными настройками, но остаётся стабильным и функциональным. В целом, иерархия производительности скорее умеренная, чем драматическая, различия присутствуют, но не существенны.