Страница Центра сообщества Avowed в Steam была полностью закрыта, а у некоторых игра исчезла из библиотеки

Со страницей Avowed в Steam происходит что-то странное: раздел Центра сообщества был полностью закрыт, а игроки сообщают, что игра исчезла из их библиотеки.

С тех пор как в 2020 году было объявлено, что это будет "Скайрим" от Obsidian, Avowed развивался очень странно и скалисто. После этого анонса Xbox долгие годы хранила молчание о проекте, затем он был представлен как менее масштабная игра, а затем и вовсе отложен до начала 2025 года.

С того времени ситуация не стала намного лучше. Несмотря на положительные отзывы критиков, Xbox хранит молчание по поводу Avowed по мере приближения даты релиза в феврале, которая находится между другими RPG-бегемотами. В сочетании с продолжающейся кампанией хейта к разработчикам из-за того, что в игре используются местоимения, это не самое лучшее время для игры.

В последние несколько дней это долгое путешествие приняло очень странный оборот. Страница Центра сообщества Avowed была полностью закрыта. Попытка зайти туда со страницы Avowed в Steam перенаправляет в раздел предзаказа, а поиск вручную не выдает ничего, связанного с игрой.

Некоторые пользователи также сообщают, что Avowed пропала из их библиотек. А SteamDB недавно обновил игру, удалив из нее дату выхода в раннем доступе - 13 февраля, после чего доступ к игре был удален.