Страница Центра сообщества Avowed в Steam была полностью закрыта, а у некоторых игра исчезла из библиотеки

Со страницей Avowed в Steam происходит что-то странное: раздел Центра сообщества был полностью закрыт, а игроки сообщают, что игра исчезла из их библиотеки.
С тех пор как в 2020 году было объявлено, что это будет "Скайрим" от Obsidian, Avowed развивался очень странно и скалисто. После этого анонса Xbox долгие годы хранила молчание о проекте, затем он был представлен как менее масштабная игра, а затем и вовсе отложен до начала 2025 года.
С того времени ситуация не стала намного лучше. Несмотря на положительные отзывы критиков, Xbox хранит молчание по поводу Avowed по мере приближения даты релиза в феврале, которая находится между другими RPG-бегемотами. В сочетании с продолжающейся кампанией хейта к разработчикам из-за того, что в игре используются местоимения, это не самое лучшее время для игры.
В последние несколько дней это долгое путешествие приняло очень странный оборот. Страница Центра сообщества Avowed была полностью закрыта. Попытка зайти туда со страницы Avowed в Steam перенаправляет в раздел предзаказа, а поиск вручную не выдает ничего, связанного с игрой.
Некоторые пользователи также сообщают, что Avowed пропала из их библиотек. А SteamDB недавно обновил игру, удалив из нее дату выхода в раннем доступе - 13 февраля, после чего доступ к игре был удален.
"Местоимений" им в игру добавить видете ли захотелось ))
В Baldurs Gate 3 добавили и ничо. Жрали и хрюкали от удовольствия
Завези мне такую возможность выбора как в бг3 и можешь туда хоть возможность безногую лесбиянку делать добавлять - ее все равно можно будет убить самым жестоким способом. А пока из выбора у тебя только местоимения, то игру ждёт провал.
Сейчас тебе скажут что "ну игра же хорошая так что не считается"
Просто не надо было быковать на Макса https://www.playground.ru/avowed/news/teper_u_hansena_tochno_budut_problemy_ilon_mask_prizval_glavu_microsoft_obratit_vnimanie_na_diskriminatsiyu_v_obsidian-1737476
...Все еще занимаются враньем и передергиванием. Основная часть хейта поперла не из-за местоимений, а из-за того, что один из руководителей проекта оказался агрессивным вокнутым дауном.
Возможно и так,но разраб не зря же на всех наезжал.
А шо это соевый Сойер от комьюнити закрывается? А позицианировал себя ровным пацаном)
Так Сойер не при делах, игру делают какие-то ноунеймы, набранные с помойки.
С самого начала было ясно, что это провальный проект.
Дуплетом выстрелят в этом году вместе с Outer Worlds 2 (в молоко, скорее всего)
И Outer Worlds тоже был шлаком. Стерильная игра ни о чём.
Ну сначала даже было интересно. Я мог простить им повесточку и прочее дерьмо для душевно больных.
Но когда причастные к созданию игры начали открывать рот и потянули ручки писать посты - из желаемых она быстро пропала. А теперь вызывает только негатив и отвращение.
Тхе оутер ворлдс была не плохая в плане вариативности, но реально стерильная, в ней нет эмоций.
Меня от Outer Worlds в сон клонило. Вселенная неживая, повестка во всём, диалоги никакущие. Игра начинается ни о чём, и заканчивается ничем. Обсидиан, другими словами.
Старфилд намного лучше. Хотя, казалось бы, почти то же самое.
Трампизации игры грядёт.
Перенесут... на 20 марта!
Японцы не переживут.
Художественный фильм спи...))
А может они решили ее переделать? Убрать местоимения и т.д. (это во мне жуткий оптимист заговорил)
они просто решили попробовать убрать из игры весь dei... и оказалось, что ничего больше и нету.
Это дерьмо провалится выходят с ккд2 в одно время.
Если это очередная обезьяно-петухо-параша, то и правда не надо.
Наверное вок шлак решили убрать, а это время не быстрое.
неужели перенесут или вовсе отменят? странно, что она отсутствует в списке игр на Xbox Developer Direct, которая пройдет 23 января
чтоб не писали про повестку конечно же
Её всё равно нет в ру сегменте, так что туда ей и дорога)
Очередной провал
У меня игра исчезла из библиотеки,от поддержки толку нет
кто то после The Outer Worlds их игры ещё покупает?))))
Эта та вок хрень которая не так давно словила хейта из-за главного в их студии?
Похоже бояться, вон что случилось с dragon age the veilguard, если на подобии такого то игра быстро провалиться.
В желаемом есть, но куплю только подождав обзоры и скорее всего будет местный веилгард, а значит спирачу,когда играть не во что будет + цена дорогая какая то
Автор, это тебе приснилось или что?
это ненадолго, выходные пока, в понедельник посмотрим, в любом случае до 23 января что-то скажут
Ты не понял. Не страница недоступна, а вот это вот.
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