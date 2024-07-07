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Avowed 12.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 246 оценок

Студия Obsidian: все квесты в Avowed будут уникальные - ни один из них не был сделан по принципу "копировать-вставить"

AceTheKing
Новости

У креативного директора Кэрри Патель и директора по геймплею Гейба Парамо из студии Obsidian Entertainment состоялось интервью с Windows Central, в котором разработчики рассказали про работу студии над созданием основных и дополнительных заданий для Avowed.

Разработчики подчеркнули, что в игре будет представлено множество значимых выборов в рамках основных и побочных квестов:

Игроку предстоит сделать ряд выборов на своем пути, в том числе в побочных квестах и ​​даже в небольших моментах, которые он легко может пропустить.

По словам Патель, Obsidian уделяет внимание побочному контенту не меньше чем основным квестам:

Мы хотим, чтобы все, что мы вкладываем в игру и показываем игроку, стоило его времени. Некоторые из этих впечатлений будут больше, некоторые - короче, но все они будут разными. Ни одно из них не было сделано по принципу копирования/вставки: все они представляют собой контент, который вовлекает игрока в мир и дает ему возможность отыграть своего персонажа.

По слухам, Avowed планируется к выходу 12 ноября 2024 года на PC и Xbox Series X/S, но официально дата релиза пока не была подтверждена.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
sapphire_n

Еще не удалось победить квест "подай-принеси"

15
Hevin

А ещё обязательно будет насильный выбор стороны без нейтралитета и уничтожения.

12
Freund Benno Hevin

у обсидианов?)

-3
Freund Benno

они красиво это обыгрывали в оутер ворлдс

-3
QuadrupedalDon

есть идеи, клоун? В реальной жизни тоже 3 квеста- иди поговори, подай принеси, иди сделай. Каких "невероятных" квестов ты ждешь в игре? Важна подача, а не суть (ведьмак 3 и показал, как важна подача в побочных квестах). Лучше никогда не будет.

2
Talendor3

Хотелось бы верить

7
Сергей Бачинец

Дожили, уже норму для RPG - написанные сценаристами квесты - подают чуть ли не как достижение. Типа могло быть и хуже. Могли и копипастить один и тот же квест на всю игру. Будем надеяться на лучшее, но если они опять собираются впечатлять игроков квестами в духе "устрой свидание двух лесбиянок", как в Outer Worlds, то таких впечатлений хотелось бы поменьше.

4
Сципидрон

так вот откуда столько гноя в адрес студии.

скажи спасибо шо лесбухи а не геи. а то у биотварей насколько я в курсе наабарот.

-1
SULIK 712

верим)

1
6363

У Obsidian даже подай принеси клевые и нелинейные.

1
Oscilograf

Угу, про старфилд тоже много чего говорили. Так что теперь никаких предзаказов, подожду пока нетерпеливые купят и протестят

0
Uilenspiegel

Будет квест сходи - убей

0
MORDORR

'' Еще не удалось победить квест "подай-принеси"

Везде это возмущение. Лично мне неизвестно иное построение квестовой ветки кроме этой упомянутой. А раз его до сих пор нет - значит, скорее всего, оно невозможно. И в средневековых рпг, и в фэнтези и даже в шутерах всё закручено на этой схеме, с небольшими вариациями в зависимости от жанровости; ' пойди- убей-доложи', 'пойди-выкради-принеси',' пойди-выкопай-принеси-продай'......Единственное новое что можно придумать - это; '' никуда не ходи - никуда не возвращайся - не включай комп''. Ибо неминуемо придётся снова ' ходить - приносить''.....и дальше по вариациям схемы.

0
Adam55

Приди - выслушай обычную завязку истории, где тебя отправят за лечебными травами для умирающей матери маленькой девочки - сходи в лес, где единственная поляна с этим растением, оказалась сожжена непонятным синем пламенем, которое до сих пор горит - проведи расследование и выясни что, кто и откуда взялось это пламя - в результате найдёшь нечеловеческие гуманоидные следы, которые приведут в обычную с виду пещеру - зайдя во вход пещеры, который оказался телепортационным заклинанием, тебя отправят в хр*ен знает куда, по среди непонятной комнаты со странным интерьером, который чужд для мира этой игры - проведя обыск дома и найдя несколько странных записок, ты выйдешь из дома, а после - ты окажешься по среди безжизненного подземного города, с диковинным интерьером зданий, а на потолке этой огромной пещеры, весит величественное пылающее синим пламенем солнце -...

....а дальше история продолжается, где тебе надо узнать - что это за место, кто сжог те травы и главное...

...почему та самая девочка, которая отправила тебя за обычными лекарственными растениями - стоит по среди этого мертвого города и мягко улыбается тебе...

P.s. квесты - это не только подай -убей - принеси - от**еб*ис и не мешай. В них важен сюжет и в зависимости от него даже обычный квест на убийства, может быть интересным.

0
OculusMortem Adam55

Механически все квесты всегда будут одинаковые, сколько в них текста или кат-сцен ни запихай - это всегда будет пойди\возьми\принеси\убей.

1
Ziyter7

Уникальные квесты:

Собери 20 шкур кабанов, убей 10 огров, найди 15 руды.

И шанс выпадения нужного предмета 0.000000001%

0
Adam55

Это не про эту студию. У них в квестах всегда важен сюжет, даже в мелких.

-3
Adam55

В духе Скайрима? Если да, то можно будет забить на слишком цветастую картинку. Хотя...лучше бы они с ней что-то сделали на релизе. Я конечно люблю яркие цвета, но в этой игре, они выглядят не уместно, что раздражает. А поиграть то хочется. Я всё таки надеюсь на аля-скайрим.

0
Dark1994

Ну, это обсидианы, как минимум будет крепкий середнячек, так что можно ждать)

0
Shadow_Of_Phoenix

Уау, ну давайте, фемки, удивите!

0
Сципидрон

А у них разве бывало по другому?

-1
6363

Нет у них всегда квесты клевые.

-3
bohdan2015

но это игра не от CDPR, так что всё равно что-то будет одинаковое:D

-2
SoRaS3

Разрабы сами пиарят проект. Пока, сами.. ))

-2
ratte88

О обсидианов почти всегда денег нет, им только себя рекламить и остаётся.

2
SoRaS3 ratte88

Майки могут чуть позже включиться. Хотя..

Майки могут чуть позже включиться.Хотя..

0