Студия Obsidian: все квесты в Avowed будут уникальные - ни один из них не был сделан по принципу "копировать-вставить"

У креативного директора Кэрри Патель и директора по геймплею Гейба Парамо из студии Obsidian Entertainment состоялось интервью с Windows Central, в котором разработчики рассказали про работу студии над созданием основных и дополнительных заданий для Avowed.
Разработчики подчеркнули, что в игре будет представлено множество значимых выборов в рамках основных и побочных квестов:
Игроку предстоит сделать ряд выборов на своем пути, в том числе в побочных квестах и даже в небольших моментах, которые он легко может пропустить.
По словам Патель, Obsidian уделяет внимание побочному контенту не меньше чем основным квестам:
Мы хотим, чтобы все, что мы вкладываем в игру и показываем игроку, стоило его времени. Некоторые из этих впечатлений будут больше, некоторые - короче, но все они будут разными. Ни одно из них не было сделано по принципу копирования/вставки: все они представляют собой контент, который вовлекает игрока в мир и дает ему возможность отыграть своего персонажа.
По слухам, Avowed планируется к выходу 12 ноября 2024 года на PC и Xbox Series X/S, но официально дата релиза пока не была подтверждена.
Еще не удалось победить квест "подай-принеси"
А ещё обязательно будет насильный выбор стороны без нейтралитета и уничтожения.
у обсидианов?)
они красиво это обыгрывали в оутер ворлдс
есть идеи, клоун? В реальной жизни тоже 3 квеста- иди поговори, подай принеси, иди сделай. Каких "невероятных" квестов ты ждешь в игре? Важна подача, а не суть (ведьмак 3 и показал, как важна подача в побочных квестах). Лучше никогда не будет.
Хотелось бы верить
Дожили, уже норму для RPG - написанные сценаристами квесты - подают чуть ли не как достижение. Типа могло быть и хуже. Могли и копипастить один и тот же квест на всю игру. Будем надеяться на лучшее, но если они опять собираются впечатлять игроков квестами в духе "устрой свидание двух лесбиянок", как в Outer Worlds, то таких впечатлений хотелось бы поменьше.
так вот откуда столько гноя в адрес студии.
скажи спасибо шо лесбухи а не геи. а то у биотварей насколько я в курсе наабарот.
верим)
У Obsidian даже подай принеси клевые и нелинейные.
Угу, про старфилд тоже много чего говорили. Так что теперь никаких предзаказов, подожду пока нетерпеливые купят и протестят
Будет квест сходи - убей
'' Еще не удалось победить квест "подай-принеси"
Везде это возмущение. Лично мне неизвестно иное построение квестовой ветки кроме этой упомянутой. А раз его до сих пор нет - значит, скорее всего, оно невозможно. И в средневековых рпг, и в фэнтези и даже в шутерах всё закручено на этой схеме, с небольшими вариациями в зависимости от жанровости; ' пойди- убей-доложи', 'пойди-выкради-принеси',' пойди-выкопай-принеси-продай'......Единственное новое что можно придумать - это; '' никуда не ходи - никуда не возвращайся - не включай комп''. Ибо неминуемо придётся снова ' ходить - приносить''.....и дальше по вариациям схемы.
Приди - выслушай обычную завязку истории, где тебя отправят за лечебными травами для умирающей матери маленькой девочки - сходи в лес, где единственная поляна с этим растением, оказалась сожжена непонятным синем пламенем, которое до сих пор горит - проведи расследование и выясни что, кто и откуда взялось это пламя - в результате найдёшь нечеловеческие гуманоидные следы, которые приведут в обычную с виду пещеру - зайдя во вход пещеры, который оказался телепортационным заклинанием, тебя отправят в хр*ен знает куда, по среди непонятной комнаты со странным интерьером, который чужд для мира этой игры - проведя обыск дома и найдя несколько странных записок, ты выйдешь из дома, а после - ты окажешься по среди безжизненного подземного города, с диковинным интерьером зданий, а на потолке этой огромной пещеры, весит величественное пылающее синим пламенем солнце -...
....а дальше история продолжается, где тебе надо узнать - что это за место, кто сжог те травы и главное...
...почему та самая девочка, которая отправила тебя за обычными лекарственными растениями - стоит по среди этого мертвого города и мягко улыбается тебе...
P.s. квесты - это не только подай -убей - принеси - от**еб*ис и не мешай. В них важен сюжет и в зависимости от него даже обычный квест на убийства, может быть интересным.
Механически все квесты всегда будут одинаковые, сколько в них текста или кат-сцен ни запихай - это всегда будет пойди\возьми\принеси\убей.
Уникальные квесты:
Собери 20 шкур кабанов, убей 10 огров, найди 15 руды.
И шанс выпадения нужного предмета 0.000000001%
Это не про эту студию. У них в квестах всегда важен сюжет, даже в мелких.
В духе Скайрима? Если да, то можно будет забить на слишком цветастую картинку. Хотя...лучше бы они с ней что-то сделали на релизе. Я конечно люблю яркие цвета, но в этой игре, они выглядят не уместно, что раздражает. А поиграть то хочется. Я всё таки надеюсь на аля-скайрим.
Ну, это обсидианы, как минимум будет крепкий середнячек, так что можно ждать)
Уау, ну давайте, фемки, удивите!
А у них разве бывало по другому?
Нет у них всегда квесты клевые.
но это игра не от CDPR, так что всё равно что-то будет одинаковое:D
Разрабы сами пиарят проект. Пока, сами.. ))
О обсидианов почти всегда денег нет, им только себя рекламить и остаётся.
Майки могут чуть позже включиться. Хотя..
Майки могут чуть позже включиться.Хотя..