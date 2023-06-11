Свежие подробности ролевой игры Avowed из интервью с разработчиками ©

PC Gamer взяли интервью у разработчиков Avowed, благодаря которому мы узнаем больше подробностей о ролевой игре, события которой происходят в мире Pillars of Eternity.



В начале игры ваш персонаж прибывает в отдаленный уголок мира Эора под названием Живые земли в качестве посланника империи Аэдир, куда вас отправили для расследования таинственной чумы. "Не все в Живых Землях в восторге от присутствия имперцев в этом далеком краю", - говорит режиссер Кэрри Патель. "Так что приключения продолжаются".



Генеральный директор компании Фергус Уркхарт сказал, что по своим масштабам Avowed больше напоминает прошлые ролевые игры Obsidian, такие как The Outer Worlds, а не масштабный открытый мир в духе Skyrim, хотя именно таким был первоначальный замысел Obsidian. Когда разработчики сели за стол и сосредоточились на том, что у Obsidian получается лучше всего - историях и компаньонах, в частности, - более компактный масштаб получился сам собой.

"Как человек, прошедший путь разработки в качестве дизайнера повествования, компаньоны являются огромной частью опыта и привлекают меня и как игрока, и как разработчика", - говорит Кэрри Патель. "В Avowed мы хотели сделать одну вещь - убедиться, что компаньоны действительно являются неотъемлемой частью истории. В некоторых играх их можно набирать по желанию, но в Avowed они глубоко привязаны к сюжету, привязаны к вашей партии... Мы действительно хотели создать ощущение, что вы находитесь на большой дикой границе, вы отправляетесь в это приключение-открытие, и с вами маленькая, но сплоченная команда. Ощущение того, что вы вместе путешествуете по диким местам, разделяя открытия и опасности. Эти люди - такая же часть вашей истории, как и большие события, в центре которых вы оказываетесь".

То, как вы взаимодействуете с другими персонажами в Avowed, будет похоже на The Outer Worlds, где ваши варианты диалога отражают тон, который вы хотите использовать.

Мы стараемся найти ту точку опоры при написании вариантов диалога, когда мы вкладываем достаточно индивидуальности, чтобы эти варианты были веселыми и интересными, но в то же время оставляем достаточно пространства вокруг них, чтобы игрок мог вложить в этот вариант все, что он придумал для своего персонажа.

Патель не стала подробно рассказывать о сюжете Avowed, но дала некоторые основные сведения о том, какую форму ролевой игры можно ожидать от Avowed:

У вас есть установленная роль имперского посланника, но ваша "личность, внешность и философия, которые вы привнесете в эту роль, зависят от вас как от игрока".

Вы можете играть за человека или эльфа, но не за другие расы.

Это исключительно одиночная игра - без кооператива.

Мир слегка системный: подумайте о взаимодействии воды и молний, но не о старом трюке с ведром на голове.

Одновременно с вами будут два компаньона, со своими боевыми специальностями и, конечно, характерами.

В игре есть несколько деревьев способностей, и вы не будете привязаны к определенному классу или стилю игры.

Вы будете повышать уровень, но основное внимание уделяется открытию способностей, а не набору очков для роста характеристик.

На ранних этапах разработки, когда Obsidian решила отдать предпочтение сюжету, "больше ориентированному на глубину, чем на широту", бой от первого лица тоже оказался в выигрыше. Патель сказала, что это пример того, как часть Avowed оказалась на удивление увлекательной на первом вертикальном срезе, когда команде приходится решать, на что выделить больше ресурсов, а что сократить. Бой стал ключевым акцентом, что должно стать музыкой для ушей каждого игрока Elder Scrolls, который всегда считал размахивание мечом немного слабым. "Бой у нас получился очень, очень хорошим, и косточки были там с самого начала", - говорит она.

Патель отметила, что было потрачено много времени на настройку ощущений от взмахов мечом, булавой и топором, чтобы сделать бой правильным, но варианты, доступные игрокам, кажутся более важным элементом в игре. Вы можете использовать двойное оружие, одновременно владеть магией и оружием ближнего боя, и, как и в Pillars of Eternity, здесь есть старое доброе оружие. В игре, ктстати, не будет надоевшего лута с незаметными различиями в статах.

Мы старались подойти к этому вопросу в сторону меньшего количества, но значимых улучшений. Если вы улучшаете свое оружие с одного уровня на другой, вы должны почувствовать разницу. Если это небольшое изменение числа рядом с названием предмета, это будет не так значимо, как если вы пройдете процесс модернизации, попробуете оружие снова и поймете, что оно наносит гораздо больше урона. Меньше, но более значимые уровни улучшения.

Судя по сегодняшнему трейлеру, магия выглядит так, будто она может стать той частью игры Avowed, которая действительно придаст ей свой собственный фэнтезийный колорит. Здесь есть отличная анимация рук, когда герой рисует руны в воздухе, чтобы наколдовать огненный шар, а позже поднимает в небо пульсирующую пустоту, отправляя кучу стражников на невесомую орбиту вокруг нее. Поэтому приятно знать, что можномогу смешивать магию с ближним боем, не будучи привязанным к какому-либо классу.

Когда Патель спросили, что ей не удалось сделать в изометрических ролевых играх Pillars, и что она с удовольствием сделает в Avowed, она, не задумываясь, вернула вопрос к собеседникам.

В большинстве наших игр компаньоны были необязательными, что, на мой взгляд, дает игрокам прекрасную возможность выбора, но это означает, что существует ограничение на то, насколько глубоко вы можете связать их с основной историей. В Avowed мы решили, что компаньоны будут основными. Они будут частью опыта. А это значит, что мы можем вложить в них гораздо больше и связать их гораздо более тесно и личностно с событиями и частями мира, с которыми сталкивается игрок.

На вопрос, "могут ли они умереть"? Последовала пауза. "Вам придется увидеть", - сказал Патель.