Теперь у Хансена точно будут проблемы: Илон Маск призвал главу Microsoft обратить внимание на дискриминацию в Obsidian

Вчера в игровой индустрии разгорелся серьезный скандал: арт-директору Obsidian Entertainment Мэтт Хансен не понравилось то, что Илон Маск посчитал неуместным наличие местоимений в фентезийной Avowed - он в грубой форме ответил миллиардеру и привлек к себе серьезное внимание со стороны игроков.

Пользователи обнаружили, что ранее Хансен признался в том, что при приеме художников на работу, он занимался самым настоящим расизмом, отклоняя белых кандидатов и предпочитая им чернокожих, заявив, что в его отделе уже итак "много белых".

Крис Авеллон, бывший геймдизайнер Obsidian Entertainment после увиденного призвал разработчиков, которые пытались трудоустроиться в Obsidian (или другую студию Microsoft), но получили отказ без объяснения причины - бороться за свои права в суде.

Один из пользователей обратился к Илону Маску, спросив что он думает касательно данной ситуации с Хансеном и дискриминацией при приёме на работу. Миллиардер считает, что Хансена не ждет ничего хорошего, учитывая то, что он сам признался в незаконных действиях со своей стороны:

Он сознался в противозаконном поведении. Это не кончится для него ничем хорошим.

Так же Илон Маск лично обратился в соцсети X к Сатье Наделле, генеральному директору Microsoft, которая владеет Obsidian Entertainment. Он призывает главу корпорации обратить внимание на то, что происходит в студии Microsoft и отметил, что такие действия незаконны.

На данный момент Microsoft и Наделла не прокомментировали данную ситуацию, но вряд ли корпорация сможет долго молчать и уклоняться от скандала - Хансену и Obsidian Entertainment придется ответить за то, что происходит в студии.

Учитывая то, что уже в январе Илон Маск официально окажется в должности главы Департамента эффективности государственного управления - при желании он сможет обеспечить, вероятно, немало проблем как Obsidian Entertainment, так и самой Microsoft.