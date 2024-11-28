Теперь у Хансена точно будут проблемы: Илон Маск призвал главу Microsoft обратить внимание на дискриминацию в Obsidian

Вчера в игровой индустрии разгорелся серьезный скандал: арт-директору Obsidian Entertainment Мэтт Хансен не понравилось то, что Илон Маск посчитал неуместным наличие местоимений в фентезийной Avowed - он в грубой форме ответил миллиардеру и привлек к себе серьезное внимание со стороны игроков.
Пользователи обнаружили, что ранее Хансен признался в том, что при приеме художников на работу, он занимался самым настоящим расизмом, отклоняя белых кандидатов и предпочитая им чернокожих, заявив, что в его отделе уже итак "много белых".
Крис Авеллон, бывший геймдизайнер Obsidian Entertainment после увиденного призвал разработчиков, которые пытались трудоустроиться в Obsidian (или другую студию Microsoft), но получили отказ без объяснения причины - бороться за свои права в суде.
Один из пользователей обратился к Илону Маску, спросив что он думает касательно данной ситуации с Хансеном и дискриминацией при приёме на работу. Миллиардер считает, что Хансена не ждет ничего хорошего, учитывая то, что он сам признался в незаконных действиях со своей стороны:
Он сознался в противозаконном поведении. Это не кончится для него ничем хорошим.
Так же Илон Маск лично обратился в соцсети X к Сатье Наделле, генеральному директору Microsoft, которая владеет Obsidian Entertainment. Он призывает главу корпорации обратить внимание на то, что происходит в студии Microsoft и отметил, что такие действия незаконны.
На данный момент Microsoft и Наделла не прокомментировали данную ситуацию, но вряд ли корпорация сможет долго молчать и уклоняться от скандала - Хансену и Obsidian Entertainment придется ответить за то, что происходит в студии.
Учитывая то, что уже в январе Илон Маск официально окажется в должности главы Департамента эффективности государственного управления - при желании он сможет обеспечить, вероятно, немало проблем как Obsidian Entertainment, так и самой Microsoft.
Не могу сдержать своего злорадства!)
давай Маск! зарой уже всех эти повесточников, трансофрмеров и всю woke культуру - глубоко и на долго! им нет места в игровой индустрии
А как же вера в "Императора Трампа"?
Придурок... Вот кто этот Хансен. Теперь единственный способ решить этот скандал мирно это уволить его, а если нет, скоро мы увидели статью о расследованиях в отношении этой студии и издателя )))
Когда по привычке наехал на Маска, но забыл что теперь он на коне.
Хансен настолько соевый, что после победы Трампа сразу же порвался, удалил свой профиль в Твиттер и перешел в загон для вокнутых под названием BlueSky))
Но благо что интернет всё помнит, в том числе и то, что он говорил в предыдущие года.
А что там сам Трамп и его социальная сеть Truth Social?))
У Трампа банально отпала в ней необходимость после того как Маска заставили купить Твиттер)
Вернулся в X недавно, хотя говорил, что никогда туда не вернётся. Видимо X это как бы не Twitter.
Наезжать на одного из богатейших челов планеты в принципе идиoтская затея
Согласен с Маском. Он сына потерял из за этой повестки, так что это даже личное уже
он сына потерял, потому что хреновый батя)
Нет извращенцам в играх!
Ну чувак хотел разозлить Маска и он этого добился, но есть нюанс.
Мне почему-то вспомнилась та девочка-олень, которая попав на работу в twitch сказала бояться её, мол теперь будет банить неугодных.
это существо без пола
хз, не проверял.
А где гарантия что этот махараджа у майков сам не из этих.
Нащел кому говорить) майки самые первые за все равенства
Майки самые первые за деньги. А в последние годы повестка приносит только убытки и репутационные потери.
какой же это все угар))
Жги Илон!
Отлично!
Тот ведь художник из обсидиан белый или мне показалось? С другой стороны, поедет в лес как мечтал.
Имея такую должность, в компании и так грубо высказаться в сторону Илона, он либо зажрался , либо действительно не культурный человек, глупо было с его стороны. Илон Маск может нравиться или нет, не в этом дело, а в том, что, репутация в таких компаниях должна стоят на первом месте.
ждём когда Маск выкупит обсидианов)