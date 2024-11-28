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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.2 310 оценок

Теперь у Хансена точно будут проблемы: Илон Маск призвал главу Microsoft обратить внимание на дискриминацию в Obsidian

AceTheKing
Новости

Вчера в игровой индустрии разгорелся серьезный скандал: арт-директору Obsidian Entertainment Мэтт Хансен не понравилось то, что Илон Маск посчитал неуместным наличие местоимений в фентезийной Avowed - он в грубой форме ответил миллиардеру и привлек к себе серьезное внимание со стороны игроков.

Пользователи обнаружили, что ранее Хансен признался в том, что при приеме художников на работу, он занимался самым настоящим расизмом, отклоняя белых кандидатов и предпочитая им чернокожих, заявив, что в его отделе уже итак "много белых".

Крис Авеллон, бывший геймдизайнер Obsidian Entertainment после увиденного призвал разработчиков, которые пытались трудоустроиться в Obsidian (или другую студию Microsoft), но получили отказ без объяснения причины - бороться за свои права в суде.

Крис Авеллон призывает разработчиков, которые столкнулись с черным расизмом при приеме в Obsidian, бороться в суде

Один из пользователей обратился к Илону Маску, спросив что он думает касательно данной ситуации с Хансеном и дискриминацией при приёме на работу. Миллиардер считает, что Хансена не ждет ничего хорошего, учитывая то, что он сам признался в незаконных действиях со своей стороны:

Он сознался в противозаконном поведении. Это не кончится для него ничем хорошим.

Так же Илон Маск лично обратился в соцсети X к Сатье Наделле, генеральному директору Microsoft, которая владеет Obsidian Entertainment. Он призывает главу корпорации обратить внимание на то, что происходит в студии Microsoft и отметил, что такие действия незаконны.

На данный момент Microsoft и Наделла не прокомментировали данную ситуацию, но вряд ли корпорация сможет долго молчать и уклоняться от скандала - Хансену и Obsidian Entertainment придется ответить за то, что происходит в студии.

Учитывая то, что уже в январе Илон Маск официально окажется в должности главы Департамента эффективности государственного управления - при желании он сможет обеспечить, вероятно, немало проблем как Obsidian Entertainment, так и самой Microsoft.

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26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
PanKotovsky

Не могу сдержать своего злорадства!)

45
Инcайдер
при желании он сможет обеспечить, вероятно, немало проблем как Obsidian Entertainment, так и самой Microsoft.

давай Маск! зарой уже всех эти повесточников, трансофрмеров и всю woke культуру - глубоко и на долго! им нет места в игровой индустрии

31
ZAUSA

А как же вера в "Императора Трампа"?

-2
Max Rolens

Придурок... Вот кто этот Хансен. Теперь единственный способ решить этот скандал мирно это уволить его, а если нет, скоро мы увидели статью о расследованиях в отношении этой студии и издателя )))

19
erkins007

Когда по привычке наехал на Маска, но забыл что теперь он на коне.

15
AceTheKing

Хансен настолько соевый, что после победы Трампа сразу же порвался, удалил свой профиль в Твиттер и перешел в загон для вокнутых под названием BlueSky))

Но благо что интернет всё помнит, в том числе и то, что он говорил в предыдущие года.

13
ZAUSA AceTheKing

А что там сам Трамп и его социальная сеть Truth Social?))

-4
AceTheKing ZAUSA

У Трампа банально отпала в ней необходимость после того как Маска заставили купить Твиттер)

4
ZAUSA AceTheKing

Вернулся в X недавно, хотя говорил, что никогда туда не вернётся. Видимо X это как бы не Twitter.

-2
HellowRainbow

Наезжать на одного из богатейших челов планеты в принципе идиoтская затея

2
My life is a game

Согласен с Маском. Он сына потерял из за этой повестки, так что это даже личное уже

12
BigusDickus

он сына потерял, потому что хреновый батя)

-4
Ded Chelyabinsk

Нет извращенцам в играх!

10
butcher69

Ну чувак хотел разозлить Маска и он этого добился, но есть нюанс.

4
GoliafJx

Мне почему-то вспомнилась та девочка-олень, которая попав на работу в twitch сказала бояться её, мол теперь будет банить неугодных.

1
Дворф

это существо без пола

0
GoliafJx Дворф

хз, не проверял.

0
Empty account

А где гарантия что этот махараджа у майков сам не из этих.

0
-zotik-

Нащел кому говорить) майки самые первые за все равенства

0
Balmont92

Майки самые первые за деньги. А в последние годы повестка приносит только убытки и репутационные потери.

0
Floww

какой же это все угар))

0
Kitocun

Жги Илон!

0
EbalayEbanovich

Отлично!

0
spaMER_ID

Тот ведь художник из обсидиан белый или мне показалось? С другой стороны, поедет в лес как мечтал.

0
QuaveryAldora

Имея такую должность, в компании и так грубо высказаться в сторону Илона, он либо зажрался , либо действительно не культурный человек, глупо было с его стороны. Илон Маск может нравиться или нет, не в этом дело, а в том, что, репутация в таких компаниях должна стоят на первом месте.

0
Хер из прошлой катки

ждём когда Маск выкупит обсидианов)

-1