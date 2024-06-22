У Avowed больше общего с Pillars of Eternity II, чем с The Outer Worlds

В ходе интервью разработчиков спросили об их отношении к сравнениям Avowed с TES V: Skyrim. Геймдиректор Керри Патель заявила, что Avowed лучше сравнивать с Pillars of Eternity II: Deadfire, в которой рассказывалась серьёзная и приземлённая политическая история в которой много эзотерического и метафизического контекста.
При этом, хотя разработчики задумывали Avowed как ответ Skyrim, игру можно рассматривать фэнтезийную версию The Outer Worlds с похожей структурой мира и масштабами.
В Avowed не открытый мир, благодаря которому можно пройти с одного края карты до другого, а несколько крупных зон, соединённых друг с другом. И да, в отношении структуры квестов, нарратива, Avowed тоже ближе к The Outer Worlds. Много серьёзных моментов, но есть и легкомысленные сцены для разрядки, и многое опирается на характеры персонажей. Так что да, я бы не стала сравнивать Avowed по тональности с The Outer Worlds.
Помимо прочего, разработчики заявили, что добавили вид от третьего лица в Avowed скорее как опцию доступности для игроков. Разработчики считают, что в такой перспективе RPG всё равно будет ощущаться как игра от первого лица. Игрокам необязательно знать о событиях Pillars of Eternity перед Avowed - отчасти для этого действие игры поместили в новый регион вселенной. В игре большое внимание уделят последствиям решений игрока различной степени масштаба, от персонажей, до целых поселений. В концовках же будут учитывать множество решений, а не какие-то отдельные. Игру нельзя пройти никого не убивая, но разработчики добавили возможность избежать некоторых столкновений.
Разработчики вновь отметили, что в Avowed не будет романов, но у напарников будет много контента, чтобы игроки могли узнать их истории и проникнуться персонажами. Варианты ответа с флиртом будут встречаться редко - всё зависит от ситуации и персонажа с которым общается герой. Напарники будут активно обсуждать пережитые события в лагере.
Она будет такая же скучная как 2 часть столпов?)
Там тоже придётся плавать на кораблике и читать стену текста с водой?)
надо сравнивать с DRAK MESSIAH
Может не надо? :( // Максим Беспалов
// Юрий Николаев
главное что бы такой же дубовой и вырвиглазной не была.
Автор написал заголовок, противоречащий тексту поста. Автор, ты сам читал, что накатал?Сам же тут понаписывал в посте что:
В «Столпах Вечности» был открытый мир как раз таки, и в самой цитате написано, что игра ближе к этой кислотной и клоунской ерунде под названием The Outer Worlds. Одна из очень немногих игр, о которой я пожалел, что потратил время на скачку и установку этого дер@ма.
переход от локи к локе это не открытый мир если что
в заголовке написано что игра ближе к пилларсам чем к оутер ворлд, а не что она похожа лишь на пилларсы
Так это плохо. Pillars of Eternity - более нудные и пресные игры.