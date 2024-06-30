В Avowed будут мрачные и пугающие локации, которые еще не были показаны

Режиссеры Кэрри Патель и Габриэль Парамо во время подкаста Kinda Funny рассказали, что Avowed будет включать в себя мрачные и пугающие локации, которые еще не были показаны в трейлерах и которые погрузят игроков в иную атмосферу.
Авторы заявили, что взяли тон Pillars of Eternity 2: Deadfire в качестве отправной точки, стремясь также предложить широкое тональное разнообразие, чтобы конкретно охарактеризовать различные локации и придать им своеобразный внешний вид.
«Если вы действительно отправитесь исследовать мир Avowed, вы обнаружите и более мрачные моменты», — сказал Парамо. «На данный момент мы показали самые яркие и красочные, но в игре есть и мрачные и пугающие области».
Короче говоря, не нужно обманываться красками и «веселым» подходом, который до сих пор использовала команда разработчиков, чтобы представить ролевую игру публике, потому что под этой маской мы найдем гораздо больше.
После увиденного в трейлере Xbox Games Showcase, посвященном Avowed, разработчики начали раскрывать многочисленные неопубликованные подробности о долгожданном эксклюзиве для Xbox, чтобы предложить более полную картину того типа опыта, который они намерены предложить.
Например, недавно стало известно, что компаньоны будут иметь большое значение для истории, боевых и моральных решений в рамках структуры, которая обещает быть очень многогранной и включать в себя множество различных возможностей.