В Avowed компаньоны будут иметь большое значение для сюжетных, боевых и моральных решений

В недавнем интервью, опубликованном GamesRadar+, игровой директор Avowed Кэрри Патель и арт-директор Мэтт Хансен объяснили некоторые особенности новой ролевой игры Obsidian, а также объяснили роль, которую будут играть компаньоны, что, по-видимому, очень важно для некоторых аспектов игры, таких как история, бой и решения с моральными элементами.
Как сообщалось ранее, главным героем будет богоподобный, то есть особая раса, присутствующая в Эоре, игровом мире, который разделяет Avowed с серией Pillars of Eternity, состоящая из гибридных существ между людьми и богами, что не обязательно можно увидеть в позитивном ключе. В любом случае, это позволяет главному герою иметь разные аспекты, которые могут быть изменены из-за фундаментальной двусмысленности божеств Эоры.
Хотя разработчики уже уточнили, что они не оставили места для романтических отношений между персонажами, отношения с компаньонами по-прежнему будут иметь основополагающее значение с точки зрения повествования и принимаемых решений. В истинном стиле Obsidian, Avowed также должна во многом основываться на выборе и различных моральных последствиях.
Согласно сообщению Хансена, участие компаньонов является «критическим» элементом для сюжета игры, настолько, что некоторые области карты также доступны или нет, в зависимости от людей, которые с нами, и наших отношений с ними.
Помимо оказания поддержки в бою, с возможностью значительного разнообразия боев, компаньоны также будут демонстрировать различную реакцию на сделанный нами выбор, особенно во время диалогов. Эти реакции можно принимать во внимание или нет, что, однако, может привести к различным последствиям.
С моральной точки зрения идея состоит в том, чтобы предоставить определенное количество вариантов выбора и встать на довольно «серый» путь, то есть морально неоднозначный по сравнению с классическим законным добром или хаотическим злом, и все это внутри различных политических интриг и социальной напряженности, которые характеризуют сеттинг игры.
Принятые решения все равно будут запоминаться и будут иметь разные последствия на протяжении всей истории, пояснили разработчики.
Проще говоря - придется считаться с мнением компаньона или не получишь доступ к части контента ... . Так себе перспектива для одиночников, и тех кто привык с ноги открывать двери...
В старфилд начал играть как неделю, боже там на столько не влияют компаньоны на сюжет и вообще у них нет своих квестов, кукла афк бегает с тобой. Постоянно теряются, в бою хрен помогут.
Чисто бонусных набрать на корабль, остальных по аванпостам растыкать.
Кстати сюжетки фракций прикольные, в остальном делать нечего в игре.
компаньоны решают все, да? А как же моя свобода выбора, лол. Божественный герой, а ведут на поводке как собачку. рпг для казуалов, где надо угождать нпс. Опять эти "серые" выборы, как будто черного и белого не существует. Скукота.
Твоя свобода выбора заканчивается там, где начинается свобода выбора компаньона. Впрочем, это же обсидиан. Наверняка тебе позволят игнорировать мнения компаньонов и поступать по-своему.
Но зачем? В других играх наоборот стараются делать так, чтобы игрок мог пройти всю игру в одиночку, если хочет. А тут, получается, не возьмешь с собой нелюбимого компаньона = лишишься части игры? Притом что ни один из представленных компаньонов мне пока не понравился. Вот эта стремная орланша, чернокожая волшебница, чернокожий гном и синюшный человек-рыба. Хоть бы эльфа какого-нибудь подвезли.
Почему сразу лишишься? Здесь нелинейная RPG. Ты не лишаешься контента. Ты делаешь выбор и играешь с последствиями своих решений. При таком подходе к сюжету игру будет интересно пере проходить ради других выборов. Или ты против нелинейности?
Это же в каких? В большинстве других топовых RPG у игрока всегда есть команда соратников, с которыми нужно строить отношения. Чисто одиночных RPG без соратников очень мало. Походу ты очень мало знаком с играми в целом RPG жанра и потому не знаешь, как дела обстоят на самом деле.
Наверное это первая игра Obsidian которую не жду. Скатились ребята как и многие.
важнее для постельных решений, и не так скромно как в БГ3