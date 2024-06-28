В Avowed компаньоны будут иметь большое значение для сюжетных, боевых и моральных решений

В недавнем интервью, опубликованном GamesRadar+, игровой директор Avowed Кэрри Патель и арт-директор Мэтт Хансен объяснили некоторые особенности новой ролевой игры Obsidian, а также объяснили роль, которую будут играть компаньоны, что, по-видимому, очень важно для некоторых аспектов игры, таких как история, бой и решения с моральными элементами.

Как сообщалось ранее, главным героем будет богоподобный, то есть особая раса, присутствующая в Эоре, игровом мире, который разделяет Avowed с серией Pillars of Eternity, состоящая из гибридных существ между людьми и богами, что не обязательно можно увидеть в позитивном ключе. В любом случае, это позволяет главному герою иметь разные аспекты, которые могут быть изменены из-за фундаментальной двусмысленности божеств Эоры.

Хотя разработчики уже уточнили, что они не оставили места для романтических отношений между персонажами, отношения с компаньонами по-прежнему будут иметь основополагающее значение с точки зрения повествования и принимаемых решений. В истинном стиле Obsidian, Avowed также должна во многом основываться на выборе и различных моральных последствиях.

Согласно сообщению Хансена, участие компаньонов является «критическим» элементом для сюжета игры, настолько, что некоторые области карты также доступны или нет, в зависимости от людей, которые с нами, и наших отношений с ними.

Помимо оказания поддержки в бою, с возможностью значительного разнообразия боев, компаньоны также будут демонстрировать различную реакцию на сделанный нами выбор, особенно во время диалогов. Эти реакции можно принимать во внимание или нет, что, однако, может привести к различным последствиям.

С моральной точки зрения идея состоит в том, чтобы предоставить определенное количество вариантов выбора и встать на довольно «серый» путь, то есть морально неоднозначный по сравнению с классическим законным добром или хаотическим злом, и все это внутри различных политических интриг и социальной напряженности, которые характеризуют сеттинг игры.

Принятые решения все равно будут запоминаться и будут иметь разные последствия на протяжении всей истории, пояснили разработчики.