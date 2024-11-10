В Avowed не будет любовных историй наподобие Baldur's Gate 3 - отношения между персонажами будут развиваться иначе

В Avowed не будет системы романтических отношений, подобной той, что была в Baldur's Gate 3 или других подобных играх. Режиссёр Кэрри Патель объяснила свой выбор в интервью, данном во время выставки EGX в Лондоне. По её мнению, без этого игра лучше по нескольким причинам.

Avowed — это экшен-RPG, действие которого происходит в том же мире, что и серии Pillars of Eternity, и, как ожидается, выйдет в начале следующего года. Учитывая жанр, нет недостатка в сравнениях с другими играми, которые воспринимаются как нечто похожее, в частности, Baldur's Gate 3. Однако игра Obsidian решила следовать своему собственному пути, сосредоточившись всего на четырёх хорошо прописанных компаньонах, без историй о любви.

Романтика в видеоиграх – это большая работа. И вы хотите, чтобы это было сделано хорошо. Часть трудностей также связана с тем, что вы хотите быть уверены, что если игрок решил не иметь романтических отношений, но хочет иметь глубокие отношения с товарищами по команде, он должен иметь возможность получить столь же глубокий и значимый опыт в путешествии, основанном на дружбе. Поэтому мы подумали, что сможем лучше всего рассказать истории товарищей и отношения игроков с ними без варианта любовной истории.

Цель состоит в том, чтобы у игроков было четыре компаньона с одинаково развитыми историями, которые могут быть пережиты всеми на одном уровне.

Мы хотели, чтобы у четырёх компаньонов были ключевые роли в истории, разные роли в группе, разные личности и способы, которыми они дополняли друг друга и позволяли им рассказывать свою историю в Живых Землях.

Отсутствие любовных историй особенно важно для персонажа, у которого, как объяснила Патель, уже сложились отношения, и с ним связан определённый путь, который будет пройден в игре. Это нетипичная для видеоигр история, которую игроки смогут пережить напрямую и которая была бы ослаблена другой системой отношений.

Выход Avowed запланирована на 18 февраля 2025 года для на Xbox и ПК.