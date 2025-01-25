В Avowed не совсем открытый мир, но это благоприятствует системе выбора и последствий, говорит Obsidian

Недавнее интервью Obsidian, опубликованное Xbox Wire, дает больше информации об Avowed, новой ролевой игре, выходящей на ПК, Xbox Series X|S и Game Pass 18 февраля. В частности, речь идет об особом построении мира как "почти открытого мира", который предпочитает управлять отношениями между выбором и последствиями, по словам разработчиков, фактически гарантируя больший контроль над событиями.
Как уже говорилось ранее и традиционно для игр Obsidian, Avowed также основана на свободе выбора и возможности влиять на игровой мир своими решениями, которые приводят к различным последствиям. Идея дизайна заключается в том, что каждое решение влечет за собой последствия, которые можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Этой системе помогает особая организация игрового мира в виде больших ограниченных областей, что благоприятствует общему ритму игры и позволило разработчикам сохранить определенную логику в управлении последствиями.
Таким образом, "мы более или менее знаем, что вы сделали, прежде чем перейти в следующую зону", - объясняет Берто Ритгер, дизайнер регионов Avowed. "Этим зонам по-прежнему присуща очень открытая структура, где вы можете делать все, что хотите, но это не одна сплошная область, где вы можете быть где угодно в любое время".
Именно этот аспект побудил Obsidian выбрать систему, основанную на регионах, а не классический открытый мир: "Сложно всегда точно рассчитать, где находится игрок и что он делает в каждый момент времени, - объясняет Кейт Доллархайд, дизайнер повествования, - в системе, которая предполагает столь высокую скорость взаимодействия с окружающей средой.
"Наличие этих зон, следующих друг за другом, означает, что мы всегда знаем, какой контент вы только что прошли на критическом пути", - говорит Доллархайд. "Мы можем не знать, какие побочные миссии вы выполнили, но мы всегда знаем, что вы только что прошли через определенный центральный опыт".
главное чтоб не симулятор загрузок
Ну ютаберам раскидали демку, в которой только первый регион и-то в город нельзя заходить. Это уже типа часов 8-10, а таких регионов там дофига и они разные по типу биома.
Короче может быть неплохо, если конечно неписи вдруг не начнут про трансгендерность загонять как в фейлгарде.
Что хуже:
1. трансгендеры и противные бабы, куча меньшинств и негры.
2. станадртная рпг в которой нет глубины сюжета, а есть примитивный выбор для детей, и стереотипно злые плохие/добрые персонажи.
?
Выбор новой драгон адже или тхе оутер ворлдс?
Вторую я хотя бы прошел.
2 там хоть все привычное и правильное что-ли, в отличии от 1
А можно крутую РПГ и чтобы меньшинства в трусы не лезли? Спасибо =)
А разве и то и другое не стандартный набор современных "прогрессивных" игр?
Я надеюсь там можно будет сиськи увеличивать у персонажа
разумеется, у мужского
Сколько можно говорить об этой игре, просто релизните, а мы там уже сами попробуем и оценим, что и как