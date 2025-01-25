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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 351 оценка

В Avowed не совсем открытый мир, но это благоприятствует системе выбора и последствий, говорит Obsidian

Procy_on
Новости

Недавнее интервью Obsidian, опубликованное Xbox Wire, дает больше информации об Avowed, новой ролевой игре, выходящей на ПК, Xbox Series X|S и Game Pass 18 февраля. В частности, речь идет об особом построении мира как "почти открытого мира", который предпочитает управлять отношениями между выбором и последствиями, по словам разработчиков, фактически гарантируя больший контроль над событиями.

Как уже говорилось ранее и традиционно для игр Obsidian, Avowed также основана на свободе выбора и возможности влиять на игровой мир своими решениями, которые приводят к различным последствиям. Идея дизайна заключается в том, что каждое решение влечет за собой последствия, которые можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Этой системе помогает особая организация игрового мира в виде больших ограниченных областей, что благоприятствует общему ритму игры и позволило разработчикам сохранить определенную логику в управлении последствиями.

Таким образом, "мы более или менее знаем, что вы сделали, прежде чем перейти в следующую зону", - объясняет Берто Ритгер, дизайнер регионов Avowed. "Этим зонам по-прежнему присуща очень открытая структура, где вы можете делать все, что хотите, но это не одна сплошная область, где вы можете быть где угодно в любое время".

Именно этот аспект побудил Obsidian выбрать систему, основанную на регионах, а не классический открытый мир: "Сложно всегда точно рассчитать, где находится игрок и что он делает в каждый момент времени, - объясняет Кейт Доллархайд, дизайнер повествования, - в системе, которая предполагает столь высокую скорость взаимодействия с окружающей средой.

"Наличие этих зон, следующих друг за другом, означает, что мы всегда знаем, какой контент вы только что прошли на критическом пути", - говорит Доллархайд. "Мы можем не знать, какие побочные миссии вы выполнили, но мы всегда знаем, что вы только что прошли через определенный центральный опыт".

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
BewitchingBaron

главное чтоб не симулятор загрузок

2
digitalkid

Ну ютаберам раскидали демку, в которой только первый регион и-то в город нельзя заходить. Это уже типа часов 8-10, а таких регионов там дофига и они разные по типу биома.

Короче может быть неплохо, если конечно неписи вдруг не начнут про трансгендерность загонять как в фейлгарде.

1
MadPyramus

Что хуже:
1. трансгендеры и противные бабы, куча меньшинств и негры.
2. станадртная рпг в которой нет глубины сюжета, а есть примитивный выбор для детей, и стереотипно злые плохие/добрые персонажи.
?

1
вупсич пупсич MadPyramus

Выбор новой драгон адже или тхе оутер ворлдс?
Вторую я хотя бы прошел.

2
Nodas MadPyramus

2 там хоть все привычное и правильное что-ли, в отличии от 1

2
digitalkid MadPyramus

А можно крутую РПГ и чтобы меньшинства в трусы не лезли? Спасибо =)

1
Balmont92 MadPyramus

А разве и то и другое не стандартный набор современных "прогрессивных" игр?

1
вупсич пупсич

Я надеюсь там можно будет сиськи увеличивать у персонажа

1
Tommy.

разумеется, у мужского

3
AndralStormborn

Сколько можно говорить об этой игре, просто релизните, а мы там уже сами попробуем и оценим, что и как

1