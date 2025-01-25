В Avowed не совсем открытый мир, но это благоприятствует системе выбора и последствий, говорит Obsidian

Недавнее интервью Obsidian, опубликованное Xbox Wire, дает больше информации об Avowed, новой ролевой игре, выходящей на ПК, Xbox Series X|S и Game Pass 18 февраля. В частности, речь идет об особом построении мира как "почти открытого мира", который предпочитает управлять отношениями между выбором и последствиями, по словам разработчиков, фактически гарантируя больший контроль над событиями.

Как уже говорилось ранее и традиционно для игр Obsidian, Avowed также основана на свободе выбора и возможности влиять на игровой мир своими решениями, которые приводят к различным последствиям. Идея дизайна заключается в том, что каждое решение влечет за собой последствия, которые можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Этой системе помогает особая организация игрового мира в виде больших ограниченных областей, что благоприятствует общему ритму игры и позволило разработчикам сохранить определенную логику в управлении последствиями.

Таким образом, "мы более или менее знаем, что вы сделали, прежде чем перейти в следующую зону", - объясняет Берто Ритгер, дизайнер регионов Avowed. "Этим зонам по-прежнему присуща очень открытая структура, где вы можете делать все, что хотите, но это не одна сплошная область, где вы можете быть где угодно в любое время".

Именно этот аспект побудил Obsidian выбрать систему, основанную на регионах, а не классический открытый мир: "Сложно всегда точно рассчитать, где находится игрок и что он делает в каждый момент времени, - объясняет Кейт Доллархайд, дизайнер повествования, - в системе, которая предполагает столь высокую скорость взаимодействия с окружающей средой.

"Наличие этих зон, следующих друг за другом, означает, что мы всегда знаем, какой контент вы только что прошли на критическом пути", - говорит Доллархайд. "Мы можем не знать, какие побочные миссии вы выполнили, но мы всегда знаем, что вы только что прошли через определенный центральный опыт".