В Avowed система управления напарниками будет похожа на Mass Effect и Fallout: New Vegas

В масштабном интервью с PC Gamer, разработчики Avowed из Obsidian Entertainment подробнее рассказали про напарников игрока в игре.

В Avowed игрок встретит персонажей-напарников (разработчики пока не сообщают их точное количество), все они будут находиться в лагере. С игроком в приключения могут отправиться одновременно два напарника. Есть определенные сюжетные моменты, когда игрок должен взять с собой конкретного напарника, потому что его знания или опыт требуются в данной ситуации, в остальных случаях кого именно взять с собой решает сам игрок. Напарнику можно будет отдавать некоторые базовые приказы, но ими нельзя полноценно управлять в бою. В игре не существует системы одобрения, но разговоры могут влиять на решения и истории напарников.

По словам разработчиков, подход к напарникам и управлению группой гораздо очень похож на таковой из игр Mass Effect или Fallout: New Vegas. Игрок может рассчитывать на их помощь в бою, но он не будет давать им подробные инструкции или контролировать их напрямую. Разработчики не хотели, чтобы игроки чувствовали, что им приходится контролировать группу на микроуровне.

У каждого напарника будет собственная сюжетная линия и все они обязательно будут присутствовать в сюжете. Игрок сможет завербовать некоторых из них немного раньше или позже, но все они присоединятся к группе в определенный момент игры. Разработчики говорят, что это позволяет более тесно вплести их в сюжет игры.

Разработчики не хотели, чтобы у игроков возникало ощущение, что им нужно выбирать "правильные" ответы, чтобы сохранить своих напарников. Поэтому речь идет не о поддержании их уровня одобрения, а о том, чтобы узнать их ближе, построить с ними отношения, и найти точки соприкосновения с ними: они чему-то учатся у игрока как у игрового персонажа, а он получает немного их взгляда на мир.

Avowed выйдет на Xbox Series X/S и PC осенью 2024 года.