В феврале Avowed выйдет на PlayStation 5 вместе с юбилейным обновлением

В рамках презентации New Game Plus Showcase компания Obsidian Entertainment опубликовала четырехминутное видеоинтервью, в котором сообщила подробности юбилейного обновления для своей фэнтезийной экшен-RPG Avowed.

Юбилейное обновление добавит новые функции, такие как режим "Новая игра+", измененное дерево навыков, фоторежим, новые типы оружия, возможность менять внешний вид персонажа в игровом мире, новые предустановки внешности, новые расы (дворфы, орланы и аумауа) и еще больше божественных возможностей.

Помимо всего этого, разработчики анонсировали выход игры на PlayStation 5. Предзаказы откроются уже совсем скоро. Релиз юбилейного обновления и версии для PlayStation 5 состоится 17 февраля 2026 года.