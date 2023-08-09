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Avowed 2024 г.
8.1 157 оценок

В начале Avowed была кооперативной игрой, но потом стала одиночной RPG

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Gruz_
Новости

В ходе последнего мероприятия Microsoft был показан геймплей Avowed, новой игры от Obsidian, которая должна стать фэнтезийной игрой от первого лица, созданной в мире Pillars of Eternity. В документальном фильме, приуроченном к 20-летнему юбилею Obsidian, руководство студии рассказало немало интересного о своих проектах, в том числе и об Avowed.

По словам разработчиков, Avowed - это фэнтезийный FPS с видом от первого лица, созданный Obsidian. Первоначально проект разрабатывался как кооперативная игра, но в конечном итоге разработчики перешли к однопользовательской ролевой игре, которой славится студия. Одним из основных направлений работы Obsidian над игрой было нахождение баланса между привнесением в Pillar of Eternity уже существующих идей и созданием чего-то нового с учетом пожеланий широкой аудитории.

Для игроков, опасающихся, что Obsidian отойдет от своих корней, разработчики заявляют, что "Avowed станет естественным продолжением всех тех направлений, которые важны для нас как для студии", представляя собой сплав всего того, в чем они специализируются. По сути, Avowed - это ролевая игра от Obsidian, в которой, как обещают разработчики, будет "уникальный пользовательский контент, глубокая структура и невероятное повествование, сфокусированное на персонажах, обществах и фракциях".

Сейчас Obsidian принадлежит Microsoft, будучи приобретенной в 2018 году. Говоря об этом приобретении, разработчики отмечают, что в ходе процесса начальных переговоров они представили Avowed корпорации Microsoft, чтобы заинтересовать ее.

Avowed выйдет в 2024 году на ПК и Xbox и появится в первый день продаж в сервисе Xbox Game Pass

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Hevin

В начале была игра Avowed, сейчас что за игра - не понятно.

2
Xndr DeKoz

Пошли по пути DA Inquisition, но куски ммо там со всех сторон торчали

0
Кей Овальд

Слава Кринжу, одумались.

0
Goodvini

Игру жду, но не покидает ощущение, что будет чем то схожа с The Outer Worlds, может по унылости, хотелось бы ошибиться ))

0
Talkyfuzzball

Надеюсь не будет как с Redfail

0
СнопакДоминатор

Надеюсь они до выхода редфол это поняли иначе времени маловато у них для доработки.

-1