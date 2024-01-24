В ролевом экшене Avowed не будет возможности для "мирного" прохождения игры

Прошлые игры студии Obsidian Entertainment славились невероятным вниманием к деталям, особенно в области возможностей прохождения и вариантов развития событий, в зависимости от действий игрока. В их новом проекте, ролевом экшене Avowed, будет такая же большая вариативность и увлекательная боевая система, однако от пацифистского геймплея разработчики решили отказаться.

Игровой процесс Avowed сфокусирован на сражениях, поэтому в игре не будет возможности полностью отказаться от насилия и боевых столкновений, если того требует ситуация. Директор игры Кэрри Патель в разговоре с журналистами из PC Gamer пояснил, что в игре будет большое разнообразие в плане прохождения, но сделать его исключительно "мирным" не получится.

Это не та игра, в которой вы будете вести чисто пацифистский образ жизни.

— заявил Кэрри Патель, директор Avowed.

Тем не менее, это не означает, что игрокам постоянно придется драться. В Avowed будет достаточное количество основных и второстепенных квестов, которые можно пройти без сражений, как это было в Pillars of Eternity. К тому же, в игре предусмотрены стелс-элементы, которые также помогут избежать прямой конфронтации, но все же основной упор разработчики сделали на боях.

Во время разработки The Outer Worlds команда Obsidian экспериментировала с добавлением нокаутирующего оружия, чтобы облегчить менее кровожадные игровые стили, но в итоге отказалась от него, потому что, как сказал Тим Кейн в документальном фильме NoClip, "оно вызывало много путаницы". Игроки не знали, как долго враги будут оставаться без сознания, и что вообще значит вырубить робота? К тому же, когда в задании на вознаграждение вам поручают собрать пальцы людей, должны ли вы иметь возможность вырубить их и забрать себе?

Хотя в Avowed не будет полностью "мирного" прохождения, в игре предоставлен широкий спектр возможностей и свободы действия. Отправиться изучить мир игры можно будет уже осенью этого года на ПК и консолях Xbox.