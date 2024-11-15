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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 276 оценок

В российском Steam закрыли предзаказ на Avowed - ранее игра продавалась за 2250 рублей

Asfermong
Новости

Предзаказ на Avowed от Obsidian стал доступен 14 ноября вечером на всех площадках, включая российский Steam, где стандартная версия игры продавалась по одной из самых низких цен в мире — 2250 рублей.

Однако утром 15 ноября продажи игры в России приостановили. Теперь недоступен даже предзаказ расширенного издания, стоившего 5790 рублей. В других регионах Avowed продолжает продаваться.

Ранее аналогичная ситуация произошла с Senua's Saga: Hellblade II: игра была доступна в российском Steam для предзаказа и покупки в первый день релиза, но затем её убрали из продажи. Страница Avowed пока остаётся доступной.

Придется искать обходные пути для покупки игры, чтобы поддержать разработчиков.

Релиз Avowed намечен на 18 февраля 2025 года.

-15
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
0ncnjqybr
Придется искать обходные пути для покупки игры, чтобы поддержать разработчиков.

Как называется болезнь, когда тебе говорят, что твоих денег не надо, а ты унижаешься и умоляешь взять их?

22
Imnogamer

Аленизм, лохобойня, тупняк.

9
Cheburaxa

Желание раба угодить хозяину примерно так выглядит.

3
Demon-Lord

Россияне называется... Или "мы виноваты, что вы ушли, но будем гордо делать вид, что это вам наши деньги не нужны"

0
Ник Добрый

Возьму в зеленом магазине, там сразу без багов игры выходят

14
Devilgroup87

Вот именно. А жадный издатель Xbox Game Studios пусть отсосет!

0
ZAUSA

А я так хотел купить (нет).

11
Imnogamer

Та же фигня. После того, как санкциями была объявлена по-факту дискриминация русских - ничего из игорь не беру и брать не буду. Пошли они все в пень. Только зелёный магаз для ознакомления. Благо и стоящего ничего толком не выходит и всё обрасло повесткой, в т.ч. и фемской.

11
Peace Dead

"Придется искать обходные пути для покупки игры, чтобы поддержать разработчиков.". Чье это конченное мнение интересно. Разрабы сами сделали все чтобы их не поддерживали в наших землях, так что пусть нюхают орган.

9
Kvizac Haderah

Проблема в том, что наши земли им до известного женского полового органа. Не такой большой и весомый рынок.

-7
Imnogamer Kvizac Haderah

Я думаю - миф это. Хомячков у нас было, есть и будет полно. Российский и русскоговорящий рынок огромен, чудовищен. Тут другие силы в действии и дело не в "маленькой" прибыли. Какая бы прибыль ни была, они все боятся известно кого и чего.

1
Kvizac Haderah Imnogamer

Ну как по мне условный Васян с зп в 30к вряд ли может себе позволить спокойно купить игру за 5-6к, а снижать стоимость до 2-2.5к издателю не с руки.

-3
Imnogamer Kvizac Haderah

Ля, бро. Вот такие вот Васяны, или вообще безработные, игры и покупают, и в них надолго залипают. Сколько уже раз подмечал. У тех, кто на батрачках за норм з/п трудится времени на игры очень мало. Ну, есть конечно и нюансы.

0
Imnogamer Kvizac Haderah

У нас ещё один нюанс немаловажен - северная территория. Многие досуг именно за компуктерами и плойками проводят. Насчёт рынка не беспокойся, он даже в девяностых был крайне прибылен.

0
Пользователь ВКонтакте

> придётся искать обходные пути

Зачем? // Александр Ковалёв

8
Ardok

Вот и мне непонятно зачем. Просто у автора новости психическое расстройство.

5
Deveron

Дороже оно и не должно стоить

5
Imnogamer

Согласен. Если только дешевле намного.

5
MunchkiN 616

кто успел тот купил пек-пек

0
Игромэнс

А чё радоваться то?! Ну не дают купить та чёрт с ними, зелёный стим, акки по 100р. Зачем поддерживать людей которые тебе в лицо плюют. Не понимаю.

15
DanteAwake

Хорош

1
Imnogamer Игромэнс

Вот именно. Если закрыли для огромной территории, населенной на секунду Людьми, то и нефиг им потрафлять. Когда уже эта отъявленная дискриминация закончится..

2
Игромэнс DanteAwake

Только факты😁

0
romero52

несколько лет уже покупаю акки по 100рублей... игру прошел и забыл.

0
Lvinomord
Спойлер

Да пока вроде доступна..

0
Кроллег
Страница Avowed пока остаётся доступной.

Самого предзаказа просто нет

0
Deshlin

Ожидаемо, там прям массовый наплыв был.

0
djjack

Гы)

0
Каприз888

Фу, какие нехорошие люди!

0
Lyс

Не очень-то и хотелось. По трейлерам игра не заинтересовала

0
Кей Овальд

Это было предсказуемо. Сделали вид, мол, ошибка, что бы чутка бабла состричь. Надеюсь, не много народа повелось. Таких только пиратить.

0
hpi

По факту все ровно пиратку большинство скачает.

0
Vetrjak

У первой RDR тоже была страница в Стиме доступна, а потом ближе к выходу не открывалась.

0
Уральский чекист

Да кому это авовад нужен, беда печаль))

0
Devilgroup87
Придется искать обходные пути для покупки игры, чтобы поддержать разработчиков.

Какие на фиг обходные пути для игры, который маскируют под АААА проект, да еще и продажу в рф закрыли?

За ценник в почти 7к деревянных, пусть сами играют, а нормальные люди дождутся релиза в зеленом магазине.

0
Ольга Бузова

Так они заботятся о вас дурни ,чтобы вы не расстраивались если игра не понравится ,а попробовали сначала в зеленом магазине

-1