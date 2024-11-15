В российском Steam закрыли предзаказ на Avowed - ранее игра продавалась за 2250 рублей

Предзаказ на Avowed от Obsidian стал доступен 14 ноября вечером на всех площадках, включая российский Steam, где стандартная версия игры продавалась по одной из самых низких цен в мире — 2250 рублей.

Однако утром 15 ноября продажи игры в России приостановили. Теперь недоступен даже предзаказ расширенного издания, стоившего 5790 рублей. В других регионах Avowed продолжает продаваться.

Ранее аналогичная ситуация произошла с Senua's Saga: Hellblade II: игра была доступна в российском Steam для предзаказа и покупки в первый день релиза, но затем её убрали из продажи. Страница Avowed пока остаётся доступной.



Придется искать обходные пути для покупки игры, чтобы поддержать разработчиков.

Релиз Avowed намечен на 18 февраля 2025 года.