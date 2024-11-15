В российском Steam закрыли предзаказ на Avowed - ранее игра продавалась за 2250 рублей

Предзаказ на Avowed от Obsidian стал доступен 14 ноября вечером на всех площадках, включая российский Steam, где стандартная версия игры продавалась по одной из самых низких цен в мире — 2250 рублей.
Однако утром 15 ноября продажи игры в России приостановили. Теперь недоступен даже предзаказ расширенного издания, стоившего 5790 рублей. В других регионах Avowed продолжает продаваться.
Ранее аналогичная ситуация произошла с Senua's Saga: Hellblade II: игра была доступна в российском Steam для предзаказа и покупки в первый день релиза, но затем её убрали из продажи. Страница Avowed пока остаётся доступной.
Придется искать обходные пути для покупки игры, чтобы поддержать разработчиков.
Релиз Avowed намечен на 18 февраля 2025 года.
Как называется болезнь, когда тебе говорят, что твоих денег не надо, а ты унижаешься и умоляешь взять их?
Аленизм, лохобойня, тупняк.
Желание раба угодить хозяину примерно так выглядит.
Россияне называется... Или "мы виноваты, что вы ушли, но будем гордо делать вид, что это вам наши деньги не нужны"
Возьму в зеленом магазине, там сразу без багов игры выходят
Вот именно. А жадный издатель Xbox Game Studios пусть отсосет!
А я так хотел купить (нет).
Та же фигня. После того, как санкциями была объявлена по-факту дискриминация русских - ничего из игорь не беру и брать не буду. Пошли они все в пень. Только зелёный магаз для ознакомления. Благо и стоящего ничего толком не выходит и всё обрасло повесткой, в т.ч. и фемской.
"Придется искать обходные пути для покупки игры, чтобы поддержать разработчиков.". Чье это конченное мнение интересно. Разрабы сами сделали все чтобы их не поддерживали в наших землях, так что пусть нюхают орган.
Проблема в том, что наши земли им до известного женского полового органа. Не такой большой и весомый рынок.
Я думаю - миф это. Хомячков у нас было, есть и будет полно. Российский и русскоговорящий рынок огромен, чудовищен. Тут другие силы в действии и дело не в "маленькой" прибыли. Какая бы прибыль ни была, они все боятся известно кого и чего.
Ну как по мне условный Васян с зп в 30к вряд ли может себе позволить спокойно купить игру за 5-6к, а снижать стоимость до 2-2.5к издателю не с руки.
Ля, бро. Вот такие вот Васяны, или вообще безработные, игры и покупают, и в них надолго залипают. Сколько уже раз подмечал. У тех, кто на батрачках за норм з/п трудится времени на игры очень мало. Ну, есть конечно и нюансы.
У нас ещё один нюанс немаловажен - северная территория. Многие досуг именно за компуктерами и плойками проводят. Насчёт рынка не беспокойся, он даже в девяностых был крайне прибылен.
> придётся искать обходные пути
Зачем? // Александр Ковалёв
Вот и мне непонятно зачем. Просто у автора новости психическое расстройство.
Дороже оно и не должно стоить
Согласен. Если только дешевле намного.
кто успел тот купил пек-пек
А чё радоваться то?! Ну не дают купить та чёрт с ними, зелёный стим, акки по 100р. Зачем поддерживать людей которые тебе в лицо плюют. Не понимаю.
Хорош
Вот именно. Если закрыли для огромной территории, населенной на секунду Людьми, то и нефиг им потрафлять. Когда уже эта отъявленная дискриминация закончится..
Только факты😁
несколько лет уже покупаю акки по 100рублей... игру прошел и забыл.
Да пока вроде доступна..
Самого предзаказа просто нет
Ожидаемо, там прям массовый наплыв был.
Гы)
Фу, какие нехорошие люди!
Не очень-то и хотелось. По трейлерам игра не заинтересовала
Это было предсказуемо. Сделали вид, мол, ошибка, что бы чутка бабла состричь. Надеюсь, не много народа повелось. Таких только пиратить.
По факту все ровно пиратку большинство скачает.
У первой RDR тоже была страница в Стиме доступна, а потом ближе к выходу не открывалась.
Да кому это авовад нужен, беда печаль))
Какие на фиг обходные пути для игры, который маскируют под АААА проект, да еще и продажу в рф закрыли?
За ценник в почти 7к деревянных, пусть сами играют, а нормальные люди дождутся релиза в зеленом магазине.
Так они заботятся о вас дурни ,чтобы вы не расстраивались если игра не понравится ,а попробовали сначала в зеленом магазине