Вам не нужно играть в Pillars of Eternity, чтобы понять сюжет Avowed

Obsidian Entertainment ответила на новые вопросы о своей новой ролевой игре с открытым миром Avowed. В частности, во время недавнего интервью Game Informer студия Microsoft прояснила связь, существующую между Avowed и Pillars of Eternity.
Как мы знаем, действие игр происходит в одной и той же повествовательной вселенной, однако Obsidian подчеркнули, что совсем не обязательно знать историю Pillars of Eternity, чтобы следить за сюжетом Avowed.
«Прежде всего, вам не нужно играть ни в одну из предыдущих игр Pillars, чтобы играть в Avowed», — сказал директор игрового процесса Гейб Парамо. «Мы рады возвращению наших фанатов, но ожидаем, что для многих игроков Avowed станет первым знакомством с миром Эоры, и мы принимаем это во внимание. Действие Avowed происходит через несколько лет после окончания Deadfire. Есть несколько персонажей, которых старые игроки узнают. У нас есть пара других второстепенных персонажей, которые появляются в камео.
Но во всех этих случаях вам не обязательно быть знакомым с этими персонажами. Вам не обязательно встречаться с ними раньше, чтобы понять контекст. Часть удовольствия от действия игры в Живых Землях, заключается в том, что это место, которое мы никогда не исследовали ни в одной предыдущей игре Pillars. Это игра, в которой мы создали историю, но она была новой для нас как команды разработчиков, и она будет новой для игроков».
Avowed будет доступна на ПК с Windows и Xbox Series X|S.