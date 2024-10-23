Метроидвания AWAKEN - Astral Blade стала доступна для ПК и PlayStation 5

Издатель ESDigital Games и разработчики из Dark Pigeon Games сообщили, что AWAKEN - Astral Blade, их захватывающая игра в жанре Metroidvania с боковой прокруткой, вышла сегодня по всему миру на цифровых платформах для PlayStation 5 и ПК в Steam и EGS.

Пришло время присоединиться к Тании в ее самой опасной миссии, поскольку она раскрывает древние, темные секреты давно затерянной цивилизации на таинственных островах Горация. Сплетите свою собственную историю в этой мрачной 2D-игре с боковой прокруткой и используйте скорость, навыки и оружие Тании, чтобы победить смертоносных мутантов и растения, которые заполонили остров.

По мере того, как она углубляется в леса, Тания обнаруживает многовековые останки города Джача, давно потерянной цивилизации, считавшейся вымершей, а вместе с ней и бывший Королевский алтарь и эпицентр источника энергии Карпаса. Здесь начинается настоящее путешествие Тании, когда она обнаруживает древние секреты, зарытые глубоко в руинах, и она должна узнать правду об энергии Капраса и правду о своем собственном происхождении и судьбе.