Фэнтезийный ролевой экшен The Awakener: Forgotten Oath выйдет на ПК 18 октября. Стала доступна демоверсия ©

Издатель Gamera Games и разработчики Taner Game объявили сегодня во время специальной программы Gamera Games Now Tokyo Game Show 2023, что фэнтезийный 3D-экшен-рогалик The Awakener: Forgotten Oath выйдет в Steam 18 октября. Кроме того, демо-версия стала доступна в Steam в течение ограниченного периода времени — 7 дней.

The Awakener: Forgotten Oath предлагает высокую степень свободы как игра в жанре экшн-рогалик. Игроки берут на себя роль Пробудителя, избранного 12 богами Серейда, чтобы испытать захватывающий боевой опыт от третьего лица. В этом хаотичном мире то, как вести каждую битву, полностью зависит от игрока. Игра предлагает игрокам различных персонажей и стили боя; различные комбинации модулей действий обеспечивают совершенно уникальный боевой опыт.

В игре игроки могут использовать святые реликвии, снаряжение и предметы, чтобы укрепить себя. Посредством непрерывного боя и цикла смерти игроки могут совершенствовать себя вне игры с конечной целью победить слуг хаоса и предотвратить воскрешение Повелителя Демонов.