Представлен новый трейлер ролевого экшена The Awakener: Forgotten Oath ©

Независимое издательство Gamera Games сообщило сегодня, что на Gamescom 2023 они представят The Awakener: Forgotten Oath, приключенческий экшен от третьего лица в стиле рогалик, действие которого разворачивается в мистическом мире Сильвалонда. Awakener будет доступна для предварительного просмотра средствам массовой информации и широкой публике на Gamescom 2023 на стенде Gamera Games. Более подробная информация, такая как дата выпуска и доступность платформы, будет объявлена в ближайшие недели.

Игра позволяет вам взять на себя роль Пробудителя, которого призвали двенадцать богов Терада, чтобы справиться с угрозой возрождения Повелителя Демонов и орд Хаоса. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра оружия и заклинаний, нанимайте компаньонов, используйте божественные реликвии и артефакты прошлых героев и участвуйте в битвах от третьего лица, исследуя мир Сильвалонда, полный магических загадок и грозных врагов.

В игре очень гибкая боевая система и механика «реинкарнации», где смерть — это всего лишь новое начало, а не конец: вы теряете добычу, но получаете новый опыт, который делает вас сильнее с каждым возрождением. Приготовьтесь войти в небытие, присоединившись к крестовому походу Пробуждающих.