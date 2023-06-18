The Awakener: Risen 2023 г.
5.9 26 оценок

Короткий геймплейный трейлер The Awakener: Risen

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Ганс Рудольф Гигер

The Awakener: Risen - это однопользовательская фэнтезийная экшн-RPG с открытым миром, разрабатываемая китайской студией Taner Games под руководством издательства Gamers Games. Для Taner Games The Awakener: Risen станет дебютной игрой. Созданный мир черпает вдохновение в средневековой Европе и напоминает серию Dragon's Dogma от Capcom. В грядущем тайтле будут доступны три различных игровых класса - воин, лучник или маг. Игроки смогут выбирать различные профессии в соответствии со своим стилем боя и привычками, а также набирать товарищей по команде, чтобы сражаться бок о бок. Во время исследования Сильвалонда игроки будут подчинять драконов и путешествовать на дирижаблях.

Gamera Games в коротком ролике представили новое оружие и доспехи, локации и боевую сцену с истреблением крысоподобных врагов, включающую битву с боссом.

Трейлеры
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